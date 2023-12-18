هيئة الدواء تكشف نصائح هامة للتعامل مع مريض السكرى.. تفاصيل

كتب ــ وليد عبد السلام

قدمت هيئة الدواء المصرية مجموعة من الإرشادات لمساعدة مريض السكري في التعامل مع المرض كي يتمتّع بصحّة جيّدة حيث تضمنت هذة النصائح الآتى:​-

1- اتباع نظام غذائي متوازن مع تجنب الأطعمة والمشروبات عالية السكريات قدر الإمكان وممارسة التمارين الرياضيّة.

2- تجنب الانفعال والضغط العصبي​.

3- اتباع مواعيد تناول الأدوية حسب وصفة الطبيب​.

4- فحص مستوى السكر بانتظام والخضوع لفحص السكر التراكمي مرتين في السنة على الأقل أو بشكل متكرر حسب توصيات الطبيب ​.

5- الخضوع لفحص العين والأسنان كل فترة​.

6- العناية بالقدمين وتجفيفهما بشكل جيد بعد غسلهما وإبلاغ الطبيب في حال ظهور أي تقرحات​.

7- يفضل أن يكون المريض على معرفة بأسماء الأدوية التي يتناولها والاحتفاظ بقائمة أدويته معه.​

8- ضرورة التأكد من صلاحية أشرطة الفحص، وتوافقها مع جهاز قياس السكر​.