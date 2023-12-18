اليوم السابع
Ads
الإثنين، 18 ديسمبر 2023 12:35 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

هيئة الدواء تكشف نصائح هامة للتعامل مع مريض السكرى.. تفاصيل

الإثنين، 18 ديسمبر 2023 12:23 م
هيئة الدواء تكشف نصائح هامة للتعامل مع مريض السكرى.. تفاصيل هيئة الدواء المصرية
كتب ــ وليد عبد السلام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قدمت هيئة الدواء المصرية مجموعة من الإرشادات لمساعدة مريض السكري في التعامل مع المرض كي يتمتّع بصحّة جيّدة حيث تضمنت هذة النصائح الآتى:​-
 
1- اتباع نظام غذائي متوازن مع تجنب الأطعمة والمشروبات عالية السكريات قدر الإمكان وممارسة التمارين الرياضيّة.
 
2- تجنب الانفعال والضغط العصبي​.
 
3- اتباع مواعيد تناول الأدوية حسب وصفة الطبيب​.
 
4- فحص مستوى السكر بانتظام والخضوع لفحص السكر التراكمي مرتين في السنة على الأقل أو بشكل متكرر حسب توصيات الطبيب ​.
 
5- الخضوع لفحص العين والأسنان كل فترة​.
 
6- العناية بالقدمين وتجفيفهما بشكل جيد بعد غسلهما وإبلاغ الطبيب في حال ظهور أي تقرحات​.
 
7- يفضل أن يكون المريض على معرفة بأسماء الأدوية التي يتناولها والاحتفاظ بقائمة أدويته معه.​
 
8- ضرورة التأكد من صلاحية أشرطة الفحص، وتوافقها مع جهاز قياس السكر​.






هيئة الدواء

مرضى السكر

ادوية السكر

المرضى



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة