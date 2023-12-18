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نيويورك تايمز: الرئيس السيسى يقدم نفسه كزعيم قوى فى منطقة غير مستقرة

الإثنين، 18 ديسمبر 2023 05:41 م
نيويورك تايمز: الرئيس السيسى يقدم نفسه كزعيم قوى فى منطقة غير مستقرة الرئيس عبد الفتاح السيسي
أ ش أ

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ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية اليوم الاثنين، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي فاز في الانتخابات الرئاسية ليحصل على فترة ولاية جديدة لمدة ست سنوات قادمة أخرى بنسبة 89.6% من الأصوات، مقدما نفسه كزعيم قوي في منطقة غير مستقرة.

وأشارت الصحيفة الأمريكية إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي فاز برئاسة مصر.. مؤكدة أن نتائج الانتخابات الرئاسية لم يشك أحد فيها بالنظر لكل المزايا التي يتمتع بها الرئيس السيسي خاصة في ظل الحرب على غزة التي جعلته زعيما قويا في الداخل والخارج كما فعل بعد الصراعات في ليبيا والسودان وسوريا وخارجها.

ولفتت الصحيفة الأمريكية إلى أن الخريطة الجيوسياسية المضطربة للشرق الأوسط وهي عبارة عن حريق متعدد الجبهات جعل الرئيس عبد الفتاح السيسي يبدو وكأنه صخرة من الاستقرار.







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