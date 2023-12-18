نقابة السكة الحديد تهنئ الرئيس السيسي: فوز مستحق بإجماع المصريين

كتبت ـ آية دعبس

أصدرت النقابة العامة للعاملين بسكك حديد مصر ومترو الأنفاق والشركات التابعة برئاسة عبد الفتاح فكري أحمد، بيانا عقب إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات نتيجة الانتخابات الرئاسية ، وإعلان فوز الرئيس عبد الفتاح السيسي برئاسة جمهورية مصر العربية لفترة رئاسية جديدة لمدة ست سنوات تبدأ من اليوم التالي لانتهاء فترة الولاية الحالية .

وأشار إلى إرسال برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي لفوزه المستحق وبإجماع من الشعب المصري .

وأضافت، أن إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية بحصول المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، على هذه الأصوات والتي بلغت 39702451 صوتا، أكدت على أن الشعب المصري أصيل، وواعي ومتحضر ويثمن ما فعله الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال ولايته وما قدمه لمصر من تطوير وتحديث وتنمية وإرساء قواعد الجمهورية الجديدة، فخرج الشعب للحفاظ على هذه المكتسبات، ورد الجميل للرئيس السيسي، أملا في المزيد من التطوير لمصرنا الغالية .

وأشادت بالعملية الانتخابية، والتي أجريت بمنتهى الحرية والديمقراطية والشفافية ودون أية خروقات، الأمر الذي جعل كل المراقبين الدوليين والمحليين يشيدوا بالعملية الانتخابية، ووجهت الشكر لكل أطياف الشعب المصري البطل الأول في هذه الانتخابات، وقالت: ونبارك لأنفسنا على فوز الرئيس عبد الفتاح السيسي برئاسة جمهورية مصر العربية لمدة ستة سنوات قادمة .