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نقابة الأطباء تهنئ الرئيس السيسى بفوزه بالانتخابات الرئاسية

الإثنين، 18 ديسمبر 2023 04:31 م
نقابة الأطباء تهنئ الرئيس السيسى بفوزه بالانتخابات الرئاسية نقابة الأطباء - أرشيفية
كتبت ـ آية دعبس

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تقدمت نقابة أطباء مصر بخالص التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى بإعادة انتخابه لفترة رئاسية قادمة، ودعت الله العلى القدير أن يوفقه ويسدد خطاه لمجابهة التحديات والصعاب الداخلية والخارجية لما فيه الخير والنفع لوطننا الغالى.
 
وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوى، نتيجة الانتخابات الرئاسية، وأكدت الهيئة أن المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى على 39 مليونا و702 ألف و451 صوتا.
 
وقالت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوى، إن نسبة المشاركة فى الانتخابات الرئاسية 2024 تاريخية مقارنة بالانتخابات السابقة.
 
 
 






نقابة الاطباء

الانتخابات الرئاسية

نتائج انتخابات الرئاسة



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