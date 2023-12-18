نقابة الأطباء تهنئ الرئيس السيسى بفوزه بالانتخابات الرئاسية

كتبت ـ آية دعبس

تقدمت نقابة أطباء مصر بخالص التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى بإعادة انتخابه لفترة رئاسية قادمة، ودعت الله العلى القدير أن يوفقه ويسدد خطاه لمجابهة التحديات والصعاب الداخلية والخارجية لما فيه الخير والنفع لوطننا الغالى.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوى، نتيجة الانتخابات الرئاسية، وأكدت الهيئة أن المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى على 39 مليونا و702 ألف و451 صوتا.