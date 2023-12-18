اليوم السابع
Ads
الإثنين، 18 ديسمبر 2023 04:47 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024 لجميع المرشحين.. انفوجراف

الإثنين، 18 ديسمبر 2023 04:26 م
نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024 لجميع المرشحين.. انفوجراف عدد أصوات الرئيس عبد الفتاح السيسى في الانتخابات الرئاسية
كتب: إبراهيم قاسم - أمنية الموجى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
حصل الرئيس عبد الفتاح السيسى على عدد أصوات 39702451 بنسبة 89.6% من عدد أصوات الناخبين.
الرئيس السيسي
الرئيس عبد الفتاح السيسي
وحصل المرشح الرئاسي حازم عمر على نسبة أصوات مليون و986 ألفا و352 صوتا بنسبة 4.5% من عدد أصوات الناخبين بانتخابات الرئاسة 2024 في محافظات الجمهورية.
حازم عمر
حازم عمر
 
كما حصل المرشح الرئاسي فريد زهران على نسبة أصوات مليون و776 ألفا و952 صوتا بنسبة 4.0% من عدد أصوات الناخبين بانتخابات الرئاسة 2024 في محافظات الجمهورية.
فريد زهران
فريد زهران
 
وحصل المرشح الرئاسي عبد السند يمامة على عدد أصوات 822 ألف و606 صوت بنسبة 1.9% من عدد أصوات الناخبين في الانتخابات الرئاسية 2024.
 
عبد السند يمامة
عبد السند يمامة
 
أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوى عن أن نسبة المشاركة فى الانتخابات الرئاسية 2024 تاريخية مقارنة بالانتخابات السابقة بنسبة 66.8%.
 
وقال المستشار حازم بدوى رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إن عدد المقيدين فى قاعدة البيانات 67032437 حضر منهم 44777668 ناخبا بنسبة مشاركة 66.8%. 
 
وعدد الأصوات الصحيحة 44288636 صوتا بنسى 98.9% وعدد الأصوات الباطلة 489307 صوتا بنسبة 1.1%.
 
وحصل المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي على 39702451 صوتا بنسبة 89.6%، وحصل محمد فريد زهران 1776952 بنسبة 4% وحصل حازم عمر 1986352 بنسبة 4.5% وحصل عبد السند يمامة 822606 بنسبة 1.9%.
 
وأكد رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات أن ولاية الرئيس عبد الفتاح السيسي ستبدأ من اليوم التالى على انتهاء ولايته الحالية.






الهيئه الوطنيه للانتخابات

نتيجه انتخابات الرئاسه

نتيجة الانتخابات المصرية

الانتخابات الرئاسية

اعلان نتيجه الانتخابات الرئاسيه

نتيجة الانتخابات الرئاسية في مصر

نتيجه الانتخابات الرئاسية

اعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية

نتيجه الانتخابات

اعلان نتيجة الانتخابات

نتيجة الانتخابات

الانتخابات الرئاسية 2024

الانتخابات الرئاسية المصرية 2024

الطريق إلى الرئاسة

مصر تنتخب




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة