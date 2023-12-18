نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024 لجميع المرشحين.. انفوجراف

كتب: إبراهيم قاسم - أمنية الموجى

حصل الرئيس عبد الفتاح السيسى على عدد أصوات 39702451 بنسبة 89.6% من عدد أصوات الناخبين.

الرئيس عبد الفتاح السيسي وحصل المرشح الرئاسي حازم عمر على نسبة أصوات مليون و986 ألفا و352 صوتا بنسبة 4.5% من عدد أصوات الناخبين بانتخابات الرئاسة 2024 في محافظات الجمهورية.

حازم عمر

كما حصل المرشح الرئاسي فريد زهران على نسبة أصوات مليون و776 ألفا و952 صوتا بنسبة 4.0% من عدد أصوات الناخبين ب انتخابات الرئاسة 2024 في محافظات الجمهورية.



فريد زهران

وحصل المرشح الرئاسي عبد السند يمامة على عدد أصوات 822 ألف و606 صوت بنسبة 1.9% من عدد أصوات الناخبين في الانتخابات الرئاسية 2024.



عبد السند يمامة

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوى عن أن نسبة المشاركة فى الانتخابات الرئاسية 2024 تاريخية مقارنة بالانتخابات السابقة بنسبة 66.8%.

وقال المستشار حازم بدوى رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إن عدد المقيدين فى قاعدة البيانات 67032437 حضر منهم 44777668 ناخبا بنسبة مشاركة 66.8%.

وعدد الأصوات الصحيحة 44288636 صوتا بنسى 98.9% وعدد الأصوات الباطلة 489307 صوتا بنسبة 1.1%.

وحصل المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي على 39702451 صوتا بنسبة 89.6%، وحصل محمد فريد زهران 1776952 بنسبة 4% وحصل حازم عمر 1986352 بنسبة 4.5% وحصل عبد السند يمامة 822606 بنسبة 1.9%.

وأكد رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات أن ولاية الرئيس عبد الفتاح السيسي ستبدأ من اليوم التالى على انتهاء ولايته الحالية.