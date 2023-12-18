اليوم السابع
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نائب رئيس اتحاد العمال: نتيجة الانتخابات الرئاسية عبرت عن إرادة المصريين

الإثنين، 18 ديسمبر 2023 03:22 م
نائب رئيس اتحاد العمال: نتيجة الانتخابات الرئاسية عبرت عن إرادة المصريين مجدى البدوى نائب رئيس اتحاد العمال
كتبت آية دعبس

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هنأ مجدى البدوى نائب رئيس اتحاد العمال، رئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام، الرئيس عبد الفتاح السيسى بفوزه بولاية جديدة في انتخابات الرئاسة 2024، مؤكدا أن حصوله على الأغلبية المطلقة يعبر عن انحياز المصريين إلى مشروع الجمهورية الجديدة والذى يهدف إلى تغيير حياة المصريين إلى الأفضل خاصة وأن هذا المشروع لا يهدف إلى تغيير الحجر فقط وإنما يهدف أيضا إلى تطوير البشر.
 
وأضاف "البدوى": أن وعى المصريين كان له الدور الأكبر فى خروج تلك الانتخابات بهذا الشكل المشرف؛ بسبب مشاركتهم غير المسبوقة فى الانتخابات الرئاسية مؤكد أن المصريين لديهم الوعي الكافي بالتحديات التي تواجه الأمن القومي لذلك كان اختيارهم  للرئيس السيسي الذي واجه بشجاعة كافة التحديات، وأشاد نائب رئيس اتحاد عمال مصر، بنزاهة العملية الانتخابية، وما قامت به مؤسسة الدولة لخروج المشهد الانتخابي بهذا المظهر الحضاري.
 
وجدد مجدي البدوي مطالبه من الرئيس السيسي من خلال وثيقة عمال مصر، والتي تتضمن استكمال مخرجات الحوار الوطنى، خاصة ما سيصدر عن لجنة النقابات والعمل الاهلى لأنه سيصب فى مصلحة العمال، إضافة إلى سرعة تطبيق ما يخص النقابات فى الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان.
 
وطالب نائب رئيس اتحاد عمال مصر بأن يكون عام 2024 هو عام الصناعة الوطنية وإطلاق شعار صنع فى مصر، إلى جانب بناء علاقات عمل جديدة تكون فلسفتها الأمان الوظيفى للعاملين فى القطاع الخاص، واقترح إنشاء المجلس الاقتصادى الاجتماعى، فضلا عن إنشاء هيئة وطنية للتدريب المهنى تكون تحت مظلة رئيس الوزراء.






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