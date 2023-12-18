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ملك الأردن مهنئا الرئيس السيسى بإعادة انتخابه: علاقاتنا متجذرة وتعاوننا نموذجى

الإثنين، 18 ديسمبر 2023 05:47 م
ملك الأردن مهنئا الرئيس السيسى بإعادة انتخابه: علاقاتنا متجذرة وتعاوننا نموذجى العاهل الأردنى الملك عبد الله الثانى
كتب أحمد جمعة

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هنأ العاهل الأردنى الملك عبدالله الثانى، الاثنين، الرئيس عبدالفتاح السيسى، بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا لجمهورية مصر العربية الشقيقة، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الأردنية الرسمية.

وأكد ملك الأردن فى برقية بعثها باسمه وباسم شعب المملكة الأردنية الهاشمية وحكومتها الحرص على توطيد العلاقات المتجذرة والتعاون النموذجي بين البلدين الشقيقين، مشددا على إدامة التنسيق الوثيق إزاء مختلف القضايا، بما يحقق المصالح المشتركة ويعزز وحدة الصف العربى، ويوحد المواقف لمواجهة التحديات.

وجدد الملك عبد الله التأكيد على ضرورة مواصلة العمل معا لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة، والدفع باتجاه إيجاد أفق سياسي للقضية الفلسطينية.

وأعرب عن تمنياته للرئيس السيسي بالتوفيق، مشيدا بجهوده الدؤوبة في تعزيز مسيرة التقدم والتطوير فى الشقيقة مصر، وتحقيق الازدهار لشعبها العزيز.

 

 







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