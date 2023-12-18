مقتل 15 شخصا خلال تبادل لاطلاق النار مع القوات التايلاندية قرب حدود ميانمار

وقال فانورات لوكبون، القائم بأعمال الأمين العام لمكتب هيئة مكافحة المخدرات، إن الاشتباك وقع بعد أن تلقى الجيش المحلي معلومات تفيد بوجود نشاط تهريب بالقرب من الحدود في مقاطعة تشيانج راي، بحسب وكالة أنباء أسوشيتد برس.

وأضاف أن الضباط عثروا على مجموعة من حوالي 20 شخصا يحملون حقائب ظهر في المنطقة، وبعد أن عرف العناصر عن أنفسهم وطلبوا تفتيش الحقائب، بدأت المجموعة بإطلاق النار عليهم.

وأشار المسؤول إلى أن الاشتباك استمر حوالي 15 دقيقة، فيما تم ضبط نحو مليوني قرص من مادة الميثامفيتامين بحوزة المشتبه بهم.