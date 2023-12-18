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معهد إعداد القادة يهنئ الرئيس السيسى بفوزه فى الانتخابات الرئاسية

الإثنين، 18 ديسمبر 2023 09:55 م
معهد إعداد القادة يهنئ الرئيس السيسى بفوزه فى الانتخابات الرئاسية معهد إعداد القادة
كتب: محمد صبحى

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تقدم معهد إعداد القادة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وأسرة المعهد، برئاسة الدكتور كريم همام مستشار الوزير للانشطة الطلابية، ومدير المعهد، بخالص التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية لولاية جديدة. 
 
 
وأعرب المعهد فى بيان له اليوم عن فخره واعتزازه بالشعب المصري العظيم، مؤكدًا على أن هذا الحدث التاريخى يعكس مدى وعى الشعب وإيمانه بالقيادة الحكيمة للرئيس، ورغبته الصادقة في مواصلة مسيرة البناء والتنمية والاستقرار التي بدأها الرئيس منذ توليه مقاليد الحكم.
 
 
وأكد المعهد على ثقته الكاملة فى قدرة الرئيس على مواصلة النهوض بمصر وشعبها نحو مستقبل أفضل يتحقق فيه التقدم والازدهار، متمنيًا له دوام التوفيق والسداد لما فيه خير ورفعة مصر وشعبها العظيم.
 






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