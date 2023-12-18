مصرع 5 أشخاص وإصابة 4 آخرين إثر حادث تصادم تريلا وتوك توك بطريق السويس

كتب: عبد الرحمن سيد

لقي 5 أشخاص مصرعهم وأصيب 4 آخرين إثر حادث تصادم تريلا وتوك توك أعلى طريق السويس الصحراوى، وتم نقلهم إلى المستشفى ورفع حطام الحادث بالكامل من أعلى الطريق.

فور تلقى بلاغا من الخدمات المعينة فى الطريق الصحراوى بوجود مصادمة ومصابين، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وتبين تصادم توك توك وتريلا وأسفر الحادث عن وفاة 5 أشخاص وإصابة 4 آخرين وتم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج، ويقوم رجال المباحث بمناقشة شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة وتم رفع حطام الحادث.