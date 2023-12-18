اليوم السابع
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الإثنين، 18 ديسمبر 2023 05:26 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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مصرع شخص وإصابة 2 آخرين في انهيار منزل بقنا

الإثنين، 18 ديسمبر 2023 05:03 م
مصرع شخص وإصابة 2 آخرين في انهيار منزل بقنا اسعاف - أرشيفية
قنا صابر سعيد

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لقى شخص مصرعه وأصيب آخران، اليوم الإثنين، في انهيار حائط منزل بقرية فاو قبلي التابعة لمركز دشنا شمال قنا.

تلقى اللواء مدير أمن قنا، إخطارا من غرفة العمليات يفيد مصرع شخص وإصابة 2 آخرين في انهيار حائط منزل، وعلى الفور تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف وتبين مصرع عبد الله.ع، وإصابة كلا من زياد.ع، 15 عاما، محمد.م، 18 عاما، إثر انهيار الحائط.
 
تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات ونقل الجثة إلى مشرحة المستشفي فيما تم نقل المصابين إلى مستشفى قنا الجامعي.






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اخبار قنا




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