مصرع شخص وإصابة 2 آخرين في انهيار منزل بقنا

تلقى اللواء مدير أمن قنا، إخطارا من غرفة العمليات يفيد مصرع شخص وإصابة 2 آخرين في انهيار حائط منزل، وعلى الفور تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف وتبين مصرع عبد الله.ع، وإصابة كلا من زياد.ع، 15 عاما، محمد.م، 18 عاما، إثر انهيار الحائط.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات ونقل الجثة إلى مشرحة المستشفي فيما تم نقل المصابين إلى مستشفى قنا الجامعي.