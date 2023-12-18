مسيرة فى شوارع سوهاج احتفالا بفوز الرئيس السيسى فى الانتخابات.. صور

سوهاج ـ محمود مقبول - عمرو خلف

نظم شباب وسيدات محافظة سوهاج، مساء اليوم الإثنين، مسيرة برعاية حزب مستقبل وطن بقيادة اللواء محمد مصطفى أمين الحزب بمحافظة سوهاج، جابت شوارع وسط المدينة، وعدد من الشوارع الرئيسية باستخدام السيارات.

وأشاد عضو الأمانة المركزية في حزب مستقبل وطن ماهر شنودة، بالمشاركة الفاعلة من المصريين في انتخابات رئاسة الجمهورية 2024، مؤكداً أنها كانت تحمل رسائل مهمة للعالم كله في ظل ظروف عصيبة تمر بها المنطقة بشكل عام.

وهنأ شنودة الرئيس السيسي بالفوز بولاية جديدة احتكم خلالها المصريّون لصناديق الاقتراع بمشاركة لجميع فئات المجتمع.

ووجه شنودة التهنئة إلى الشعب المصري بعد الإشادات الدولية بالعملية الانتخابية وبالمشهد الديموقراطي الذي عاشته البلاد.

وقال شنودة، إن وعي المواطنين ترجمته الصناديق عبر تصويت منقطع النظير للرئيس السيسي، موكداً أنها كانت رسالة مدوية للعالم أجمع تؤكد التفاف المواطنين وحرصهم على بلادهم.

وتابع شنودة، أن المصريون أعطوا الاستحقاق السياسي واستقرار المشهد العام أولوية قصوى لأهميته فهو السبيل الوحيد للاستقرار الاقتصادي المأمول.

وأكد ماهر شنودة، أن حزب مستقبل وطن أثبت أنه على قدر المسؤولية ولم يدخر جهداً في مواصلة الليل بالنهار لتذليل العقبات أمام المصريين لممارسة حقوقهم الدستورية، مؤكداً على دور رجال وقيادات الحزب في مختلف المحافظات الذين وضعوا مصلحة الدولة نصب أعينهم والصناديق وهو خير دليل.

وأشاد شنودة بتفاعل محافظة سوهاج خلال استحقاق الانتخابات موجهاً الشكر لكافة المحافظة، وأضاف أن الشباب ومشاركتهم في العُرس الديمقراطي أثبت للعالم مدى تلاحم المصريين وحبهم لبلدهم ودور ذوي الهمم يستحق الإشادة.

وقال ماهر شنودة، إن المنطقة تمر بمنعطف خطير وتحديات جسام وكُلنا ثقة في سياسة الرئيسي السيسي للعبور بمصر إلى بر الأمان وأدعو الجميع للتعاون معه.

وأشار عضو مستقبل وطن، إلى أن العالم يشيد بالسياسة الخارجية المصرية المتوازنة التي يباشرها الرئيس السيسي بنفسه.

وتمنى شنودة للرئيس السيسي التوفيق في ولايته الجديدة داعياً إلى ضرورة تعاون الجميع معه لرفعة مصر وتطويرها بما يليق بها ومركزها المرموق .. حفظ الله مصر قيادة وأرضاً وشعباً.

ومن جانبه، قال الدكتور أحمد طلعت أبودومة، أمين مساعد محافظة سوهاج بحزب مستقبل وطن، أن شعب مصر خلف السيسى فى مشروعه الوطنى، وأنه لا جديد يذكر ولا قديم يعاد، فالشعب المصرى العظيم يقدم دروسه المجانية لكل العالم، ويعيد التمسك والاعتزاز محتفيا بقائده وزعيمه الرئيس عبدالفتاح السيسى، مضيفا أن ما جرى فى أيام الإقتراع من المصريين سواء فى الخارج أو فى الداخل كان تظاهرة حب كبيرة وعرفانا عظيما وردا للجميل.

وأشار إلى نسبة المشاركة الضخمة التى شهدتها الانتخابات المصرية لأول مرة فى تاريخها والتى سيقف أمامها تاريخ الانتخابات المصرية إنما تدل أن الشعب المصرى متمسك بقيادته الحكيمة متمسك بالطريق نحو الجمهورية الجديدة متمسك بالأمل نحو الحياة الكريمة متمسك بالنهج نحو مصر الرائدة كبيرة المنطقة محورية الأداء ولا جدال فى أن خروج كل فئات الشعب المصرى رجالا وسيدات شباب وعجائز عمال وفلاحين ومثقفين ومهنيين يفتح الباب واسعا أمام مرحلة جديدة من العمل الوطنى فى كافة مناحى الإنجاز تحت قيادة واعية وحكيمة صادقة ومخلصة.

وأضاف، لا شك أن الشعب المصرى كله اليوم تغمره السعادة لأنه عبر للعالم كله وأرسل رسالة بعلم الوصول مفادها أن مصر تحب أبنها عبد الفتاح السيسى وتسانده فى مشروعه الوطنى العظيم.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوى عن أن نسبة المشاركة فى الانتخابات الرئاسية 2024 تاريخية مقارنة بالانتخابات السابقة بنسبة 66.8%.

وقال المستشار حازم بدوى رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن عدد المقيدين فى قاعدة البيانات 67032437 حضر منهم 44777668 ناخبا بنسبة مشاركة 66.8%، وعدد الأصوات الصحيحة 44288636 صوتا بنسى 98.9% وعدد الأصوات الباطلة 489307 صوتا بنسبة 1.1%.

حصل المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى على 39702451 صوتا بنسبة 89.6%، وحصل محمد فريد زهران 1776952 بنسبة 4% وحصل حازم عمر 1986352 بنسبة 4.5% وحصل عبد السند يمامة 822606 بنسبة 1.9%.

وأكد رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات أن ولاية الرئيس عبد الفتاح السيسى ستبدأ من اليوم التالى على انتهاء ولايته الحالية.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوى عن أن نسبة المشاركة فى الانتخابات الرئاسية 2024 تاريخية مقارنة بالانتخابات السابقة بنسبة 66.8%.

وقال المستشار حازم بدوى رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن عدد المقيدين فى قاعدة البيانات 67032437 حضر منهم 44777668 ناخبا بنسبة مشاركة 66.8%، وعدد الأصوات الصحيحة 44288636 صوتا بنسى 98.9% وعدد الأصوات الباطلة 489307 صوتا بنسبة 1.1%.

حصل المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى على 39702451 صوتا بنسبة 89.6%، وحصل محمد فريد زهران 1776952 بنسبة 4% وحصل حازم عمر 1986352 بنسبة 4.5% وحصل عبد السند يمامة 822606 بنسبة 1.9%.

وأكد رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات أن ولاية الرئيس عبد الفتاح السيسى ستبدأ من اليوم التالى على انتهاء ولايته الحالية.



الإحتفال بفوز الرئيس السيسى



الإحتفال بفوز الرئيس سوهاج



الجماهير تحتفل بفوز الرئيس



بالأعلام الاحتفال بفوز الرئيس السيسى



فرحة الأهالى بسوهاج



مسيرات بشوارع سوهاج