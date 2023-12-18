مسيرة فى شوارع سوهاج احتفالا بفوز الرئيس السيسى فى الانتخابات.. صور

نظم شباب وسيدات محافظة سوهاج، مساء اليوم الإثنين، مسيرة برعاية حزب مستقبل وطن بقيادة اللواء محمد مصطفى أمين الحزب بمحافظة سوهاج، جابت شوارع وسط المدينة، وعدد من الشوارع الرئيسية باستخدام السيارات.
ومن جانبه، قال الدكتور أحمد طلعت أبودومة، أمين مساعد محافظة سوهاج بحزب مستقبل وطن، أن شعب مصر خلف السيسى فى مشروعه الوطنى، وأنه لا جديد يذكر ولا قديم يعاد، فالشعب المصرى العظيم يقدم دروسه المجانية لكل العالم، ويعيد التمسك والاعتزاز محتفيا بقائده وزعيمه الرئيس عبدالفتاح السيسى، مضيفا أن ما جرى فى أيام الإقتراع من المصريين سواء فى الخارج أو فى الداخل كان تظاهرة حب كبيرة وعرفانا عظيما وردا للجميل.
وأشار إلى نسبة المشاركة الضخمة التى شهدتها الانتخابات المصرية لأول مرة فى تاريخها والتى سيقف أمامها تاريخ الانتخابات المصرية إنما تدل أن الشعب المصرى متمسك بقيادته الحكيمة متمسك بالطريق نحو الجمهورية الجديدة متمسك بالأمل نحو الحياة الكريمة متمسك بالنهج نحو مصر الرائدة كبيرة المنطقة محورية الأداء ولا جدال فى أن خروج كل فئات الشعب المصرى رجالا وسيدات شباب وعجائز عمال وفلاحين ومثقفين ومهنيين يفتح الباب واسعا أمام مرحلة جديدة من العمل الوطنى فى كافة مناحى الإنجاز تحت قيادة واعية وحكيمة صادقة ومخلصة.
وأضاف، لا شك أن الشعب المصرى كله اليوم تغمره السعادة لأنه عبر للعالم كله وأرسل رسالة بعلم الوصول مفادها أن مصر تحب أبنها عبد الفتاح السيسى وتسانده فى مشروعه الوطنى العظيم.
وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوى عن أن نسبة المشاركة فى الانتخابات الرئاسية 2024 تاريخية مقارنة بالانتخابات السابقة بنسبة 66.8%.
وقال المستشار حازم بدوى رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن عدد المقيدين فى قاعدة البيانات 67032437 حضر منهم 44777668 ناخبا بنسبة مشاركة 66.8%، وعدد الأصوات الصحيحة 44288636 صوتا بنسى 98.9% وعدد الأصوات الباطلة 489307 صوتا بنسبة 1.1%.
حصل المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى على 39702451 صوتا بنسبة 89.6%، وحصل محمد فريد زهران 1776952 بنسبة 4% وحصل حازم عمر 1986352 بنسبة 4.5% وحصل عبد السند يمامة 822606 بنسبة 1.9%.
وأكد رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات أن ولاية الرئيس عبد الفتاح السيسى ستبدأ من اليوم التالى على انتهاء ولايته الحالية.
وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوى عن أن نسبة المشاركة فى الانتخابات الرئاسية 2024 تاريخية مقارنة بالانتخابات السابقة بنسبة 66.8%.
وقال المستشار حازم بدوى رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن عدد المقيدين فى قاعدة البيانات 67032437 حضر منهم 44777668 ناخبا بنسبة مشاركة 66.8%، وعدد الأصوات الصحيحة 44288636 صوتا بنسى 98.9% وعدد الأصوات الباطلة 489307 صوتا بنسبة 1.1%.
حصل المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى على 39702451 صوتا بنسبة 89.6%، وحصل محمد فريد زهران 1776952 بنسبة 4% وحصل حازم عمر 1986352 بنسبة 4.5% وحصل عبد السند يمامة 822606 بنسبة 1.9%.
وأكد رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات أن ولاية الرئيس عبد الفتاح السيسى ستبدأ من اليوم التالى على انتهاء ولايته الحالية.
الإحتفال بفوز الرئيس السيسى
الإحتفال بفوز الرئيس سوهاج
الجماهير تحتفل بفوز الرئيس
بالأعلام الاحتفال بفوز الرئيس السيسى
فرحة الأهالى بسوهاج
مسيرات بشوارع سوهاج
مسيرة فرحة الفوز
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