مسيرة حاشدة لأهالى المنوفية احتفالا بفوز الرئيس عبد الفتاح السيسي.. صور

المنوفية - محمد فتحى

نظم أهالى محافظة المنوفية ، مسيرة حاشدة بالسيارات، وذلك احتفالا بفوز الرئيس عبد الفتاح السيسى بمنصب رئيس الجمهورية ، فى الانتخابات الرئاسية، حاملين أعلام مصر، ومرددين هتافات "تحيا مصر.. بنحبك ياسيسى ، انت بقيت رئيسى".

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوى عن أن نسبة المشاركة فى الانتخابات الرئاسية 2024 تاريخية مقارنة بالانتخابات السابقة بنسبة 66.8%.

وقال المستشار حازم بدوى رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن عدد المقيدين فى قاعدة البيانات 67032437 حضر منهم 44777668 ناخبا بنسبة مشاركة 66.8%، وعدد الأصوات الصحيحة 44288636 صوتا بنسى 98.9% وعدد الأصوات الباطلة 489307 صوتا بنسبة 1.1%.

حصل المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى على 39702451 صوتا بنسبة 89.6%، وحصل محمد فريد زهران 1776952 بنسبة 4% وحصل حازم عمر 1986352 بنسبة 4.5% وحصل عبد السند يمامة 822606 بنسبة 1.9%.

وأكد رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات أن ولاية الرئيس عبد الفتاح السيسى ستبدأ من اليوم التالى على انتهاء ولايته الحالية.