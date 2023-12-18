مسيرة حاشدة بالوادى الجديد احتفالا بفوز الرئيس السيسى بالانتخابات الرئاسية

الوادى الجديد - ماهر البهنساوى

نظمت أمانة حزب مستقبل وطن بالوادى الجديد مسيرة حاشدة بالسيارات فى شوارع مدينة موط بالداخلة احتفالا بفوز الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى الإنتخابات الرئاسية بأغلبية ساحقة، وذلك بمشاركة عدد كبير من أبناء مركز الداخلة والقيادات التنفيذية والشعبية، وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ، وعلى رأسهم النائب محمد علي عبد الغني أمين حزب مستقبل وطن بمركز الداخلة وعضو مجلس الشيوخ، ولفيف من القيادات الشعبية والأهالى حاملين الاعلام وشعارات حزب مستقبل وطن تاكيدا على سعادتهم الغامرة بفوز الرئيس السيسى فى الانتخابات الرئاسية باكتساح.

وردد المشاركون فى المسيرة هتافات تؤكد على فرحتهم بفوز الرئيس السيسى باعتباره رجل المرحلة وقائد مسيرة التنمية والبناء وراعي حمى الوطن وحائط الصد المنيع فى وجه كل الأعداء الذين يتربصون بأمن واستقرار مصر مؤكدين على استمرار دعمهم للرئيس دون قيد او شرط من أجل تحقيق كل آمال وطموحات المصريين

وأكد أهالي الداخلة على أن الرئيس السيسي حقق حزمة إنجازات تاريخية غير مسبوقة بجانب استتباب وتحقيق الأمن والاستقرار وانشاء عدد كبير من المشروعات و المبادرات التى ساهمت في القضاء على المشاكل الصحية والمجتمعية التى كان الشعب المصري معربين عن شكرهم لكل أبناء الشعب المصري لاختيارهم الرئيس السيسي فى الانتخابات الرئاسية باغلبية ساحقة وهو ما يعكس حبه لشخص الرئيس السيسي ودعمه ردا للجميل من كل المصريين تجاه من اختاروه بالإجماع من أجل نهضة الوطن واستقراره وأمنه فى ظل ما يعانيه العالم من صراعات وتحديات.