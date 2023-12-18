مسيرة بالسيارات فى طور سيناء احتفالا بفوز الرئيس السيسى بانتخابات الرئاسة

جنوب سيناء _ فايزة مرسال

نظم أهالي مدينة طورسيناء وحزب مستقبل وطن، مسيرة حاشدة بالسيارات، احتفالا بفوز الرئيس عبدالفتاح السيسي بالانتخابات الرئاسية 2024.

وتوافد المئات من أهالى محافظة جنوب سيناء على ميدان المحافظة، وذلك لبدء المسيرة الحاشدة، عقب إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية وفوز المرشح عبد الفتاح السيسى بمنصب رئيس الجمهورية وسط هتافات تحيا مصر، بنحبك ياسيسى انت رئيسى.

وقال المستشار حازم بدوى رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إن عدد المقيدين فى قاعدة البيانات 67032437 حضر منهم 44777668 ناخبا بنسبة مشاركة 66.8%، وعدد الأصوات الصحيحة 44288636 صوتا بنسبة 98.9% وعدد الأصوات الباطلة 489307 صوتا بنسبة 1.1%.

حصل المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى على 39702451 صوتا بنسبة 89.6%، وحصل محمد فريد زهران 1776952 بنسبة 4% وحصل حازم عمر على 1986352 بنسبة 4.5% وحصل عبد السند يمامة 822606 بنسبة 1.9%.

وأكد رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات أن ولاية الرئيس عبد الفتاح السيسى ستبدأ من اليوم التالى على انتهاء ولايته الحالية.