اليوم السابع
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الإثنين، 18 ديسمبر 2023 05:36 م
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مستقبل وطن بالمنيا ينظم مسيرة حاشدة احتفالا بفوز السيسى فى الانتخابات.. صور

الإثنين، 18 ديسمبر 2023 05:10 م
مستقبل وطن بالمنيا ينظم مسيرة حاشدة احتفالا بفوز السيسى فى الانتخابات.. صور مسيرة حاشدة احتفالا بفوز الرئيس السيسى
المنيا-حسن عبد الغفار

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نظم حزب مستقبل وطن أمانة المنيا، مسيرة حاشدة بالسيارات، احتفالا بفوز الرئيس عبد الفتاح السيسى بالانتخابات الرئاسية، وانطلقت المسيرة من أمام مقر الحزب بمدينة المنيا الجديدة، مرورا بشارع كورنيش النيل بمدينة المنيا، حتى وصلت المسيرة الى ميدان بالاس وسط المدينة، وقد املات  السيارات بأعلام مصر 

وشهد ميدان بالاس تجمعات كبيرة من المواطنين للمشاركة فى الاحتفالية، التى شهدت اطلاق الالعاب النارية والزغاريد، واطلاق الاغانى الوطنية، تعبيرا عن فرحة أهالى المنيا بفوز الرئيس فى الانتخابات الرئاسية. 
 
وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوى عن أن نسبة المشاركة فى الانتخابات الرئاسية 2024 تاريخية مقارنة بالانتخابات السابقة بنسبة 66.8%.
 
 وقال المستشار حازم بدوى رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن عدد المقيدين فى قاعدة البيانات 67032437 حضر منهم 44777668 ناخبا بنسبة مشاركة 66.8%، وعدد الأصوات الصحيحة 44288636 صوتا بنسى 98.9% وعدد الأصوات الباطلة 489307 صوتا بنسبة 1.1%.
 
 حصل المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى على 39702451 صوتا بنسبة 89.6%، وحصل محمد فريد زهران 1776952 بنسبة 4% وحصل حازم عمر 1986352 بنسبة 4.5% وحصل عبد السند يمامة 822606 بنسبة 1.9%.
 وأكد رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات أن ولاية الرئيس عبد الفتاح السيسى ستبدأ من اليوم التالى على انتهاء ولايته الحالية.
 
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جانب من الاحتفالات 

 

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جانب من المسيرة 

 

 

 

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مسيرة حاشدة بالسيارات

 







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