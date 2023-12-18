اليوم السابع
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محافظ القليوبية مهنئا الرئيس السيسي بفوزه بالانتخابات: وعى المواطن حقق إرادته

الإثنين، 18 ديسمبر 2023 07:29 م
محافظ القليوبية مهنئا الرئيس السيسي بفوزه بالانتخابات: وعى المواطن حقق إرادته اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية
القليوبية إبراهيم سالم

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تقدم اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، بالنيابة عن القيادات التنفيذية والأمنية والشعبية بالمحافظة بخالص التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى، على الثقة الغالية التى أولاها له الشعب المصرى، بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية التى تم الإعلان عن نتيجتها الرسمية اليوم الاثنين.

 

داعيا المولى عز وجل أن يوفِّقَ الرئيس عبد الفتاح السيسى فى فترتِه الرئاسيَّة الجديدة؛ وأن يسدد خطاه لصالح مصرنا الغالية، وتحقيق آمال الشَّعب المصرى وتطلعاتِه والوصول بمصرَ إلى مصافِّ الدول المتقدِّمة، وأن يديمَ عليها نعمة الأمن والأمان والرخاء والاستقرار، وأن يحفظَ وطننا الغالى من كل مكروهٍ وسوءٍ، سائلين الله العلى القدير له بالصحة والتوفيق.

 

وأشاد المحافظ، بوعى وإدارك المواطن القليوبى ومدى حرصه على المشاركة الفعالة فى الانتخابات الرئاسية والتى شهدت حراكًا كبيرًا بمشاركة جميع طوائف المجتمع من الشباب والمرأة وكبار السن وذوى القدرات والهمم إيمانا بدورهم فى بناء وتنمية المجتمع والحفاظ على مكتسبات الدولة المصرية.

 







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