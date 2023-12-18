محافظ الغربية يهنئ الرئيس السيسي لفوزه فى الانتخابات الرئاسية

تقدم الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، للرئيس عبد الفتاح السيسي بالنيابة عن شعب الغربية والقيادات التنفيذية والأمنية والشعبية بأخلص التهاني القلبية مقرونة بأطيب التمنيات، لفوزه في الانتخابات الرئاسية وتوليه فترة رئاسية جديدة شاكرا عطائه المستمر واستمرار الجهود المتواصلة المخلصة، لقيادة مسيرة العمل الوطني، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، التي تشهدها مصر كي تتبوأ مكانتها المرموقة بين دول العالم.
وأشار المحافظ إلي أن الانتخابات الرئاسية ضرب فيها الشعب المصري المثل في الوعي والممارسة الديمقراطية وإدراكه بأهمية ممارسته لحقوقه الدستورية والقانونية، بطريقة أبهرت العالم أجمع، مشيرا إلى أن خروج جموع المصريين في مشهد ديمقراطي عظيم لانتخابات حرة نزيهة خير دليل على وعي أبناء هذا الوطن بالمرحلة التاريخية التي تمر بها مصر، وتأكيدا على استكمال مسيرة الإصلاح والتنمية والأمن والأمان والمشروعات القومية الكبرى والعملاقة التي أطلقها الرئيس السيسي في فترة وجيزة.
ودعا محافظ الغربية المولى عز وجل أن يعين الرئيس السيسي ويوفقه في ولايته الثالثة وأن يسدد خطاه لتحقيق الاستقرار والتنمية والرفعة لمصرنا الحبيبة، وأن يحفظ وطننا من كل مكروه وسوء، وأن يعم الأمن والسلام على العالم أجمع.
وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوى عن أن نسبة المشاركة فى الانتخابات الرئاسية 2024 تاريخية مقارنة بالانتخابات السابقة بنسبة 66.8%.
وقال المستشار حازم بدوى رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن عدد المقيدين فى قاعدة البيانات 67032437 حضر منهم 44777668 ناخبا بنسبة مشاركة 66.8%، وعدد الأصوات الصحيحة 44288636 صوتا بنسى 98.9% وعدد الأصوات الباطلة 489307 صوتا بنسبة 1.1%.
حصل المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى على 39702451 صوتا بنسبة 89.6%، وحصل محمد فريد زهران 1776952 بنسبة 4% وحصل حازم عمر 1986352 بنسبة 4.5% وحصل عبد السند يمامة 822606 بنسبة 1.9%.
وأكد رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات أن ولاية الرئيس عبد الفتاح السيسى ستبدأ من اليوم التالى على انتهاء ولايته الحالية.
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