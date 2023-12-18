محافظ الغربية: أطلقنا 11 مشروعًا لتشغيل الشباب بجميع مراكز المحافظة

الغربية محمد طارق

أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية ، أن المحافظة أهتمت علي مدار السنوات الماضية من تنفيذ العديد من المشروعات الخاصة بالشباب والتي تتيح لهم الالتحاق بسوق العمل، وذلك بتسهيلات كبيرة بالتعاون مع أجهزة الدولة المختلفة في كافة القطاعات.

وأوضح المحافظ في تصريحات له، أن المحافظة نفذت العديد من مشروعات تشغيل الشباب وعددها 11مشروعا منها "3مشروعات للقوى العاملة، مشروع مبادرة مشروعك، إنشاء شارع 306، إنشاء منطقة عربات الطعام المتنقلة، 3 مشروعات للمجلس القومي للمرآة، 2 مشروع لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيره" كما قامت المحافظة بإطلاق مبادرة نحن الأكثر إنتاجا للقرى المنتجه بالمراكز.