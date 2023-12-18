محافظ الدقهلية يتابع أعمال توصيل المرافق للمنطقة اللوجستية بمدينة طلخا

عقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، الاجتماع الدورى الموسع مع مديرى عموم ومديرى الادارات التنفيذية بديوان عام المحافظة، وذلك بحضور الدكتور هيثم الشيخ نائب محافظ الدقهلية، واللواء أيمن الشريف السكرتير العام وباسم الشريف مدير عام مكتب السيد محافظ الدقهلية، وتناول" مختار "خلال الاجتماع استعراض ومناقشة اسلوب العمل داخل الإدارات كل فى اختصاصه والموقف التنفيذى لملفات العمل بما يحقق سرعة الأداء وحسن الإنجاز تحقيقا لصالح المواطن الدقهلاوى.

ووجه "مختار"، بضرورة اعطاء دفعة قوية للعمل فى ملف إزالة التعديات على الأراضى الزراعية حرصا على حقوق الدولة وصالح المواطنين وكذلك ضرورة إعطاء دفعة للعمل فى ملفات التصالح والتقنين بالمراكز والمدن والاحياء والقرى، تيسيرا على المواطنين وتحقيقا لمصالحهم.

وقرر "مختار"، تشكيل لجنة برئاسة السكرتير العام للقيام بالمعاينة على الطبيعة لعدد من قطع الاراضى أملاك الدولة التى تم حصرها بعدد من المراكز والمدن والعمل على دراسة مدى امكانية استغلال هذه الاراضى الاستغلال الامثل فيما يعود بالنفع على المواطنين، وأكد "مختار" على اهمية الاسراع فى تنفيذ الصيانة اللازمة لعدد من المعدات الهندسية التى فى حاجة للصيانة بسيطة بالحملات الميكانيكية بالمراكز والمدن والاحياء والقرى واعادة دخولها الخدمة لتقديم خدمات متميزة للمواطنين بنطاق المحافظة.

كما وجه "مختار"، بسرعة الانتهاء من الدراسة اللازمة لاستغلال قطعة أرض بالمشاية السفلية بالمنصورة أمام جزيرة الورد بما يعود بالنفع على مواطنى الدقهلية، وفى ذات السياق وجه "مختار" لمتابعة الانتهاء من تنفيذ أعمال توصيل المرافق للمنطقة اللوجستية بمدينة طلخا لسرعة دخولها الخدمة لتحقيق مطالب واحتياجات المواطنين.

كما وجه "مختار" لأهمية المتابعة المستمرة لمشروع امتداد المشاية وتكثيف العمالة به لسرعة الانتهاء منه وفقا للبرامج الزمنية المقررة وضرورة تنفيذ اعمال خدمات به لتلبية مطالب الرواد من المواطنين ابناء المحافظة، وايضا وجه "مختار"لسرعة الانتهاء من الدراسة الخاصة بانشاء مصنع لتدوير قش الارز والاستفادة القصوى من الانتاج السنوى للدقهلية من قش الارز وتحقيق الجدوى الاقتصادية منه، كما وجه "مختار"لاهمية المتابعة المستمرة لاعمال تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية 2023/2024 بمراكز المحافظة لتلبية مطالب واحتياجات المواطنين على مدار فترات تنفيذ الخطة.

وأكد "مختار" على أهمية تحديد التوقيتات اللازمة "تاريخ البدء وتاريخ الانتهاء"، والالتزام بهما لتنفيذ ملفات العمل فيما يتعلق بجميع المشروعات مضيفا أن الالتزام بالتوقيتات هو العامل الأساسى للنجاح والانجاز لكافة المشروعات مؤكدا على اهمية انهائها وفقا للتوقيت المحدد ومعاقبة المقصرين فى هذا الشأن.

وقال إن المتابعة المستمرة اساس النجاح لتلافى الملاحظات وإنهاء المشكلات والمعوقات الطارئة لسرعة انجاز العمل وفقا للبرامج الزمنية المقررة، كما أكد "مختار"على اننا نعمل جميعاً كل فى موقعه من أجل خدمة المواطنين والعمل على حل كافة المشاكل التى تواجههم وعلى كل مسئول أن يؤدى عمله بما يرضى الله.