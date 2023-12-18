اليوم السابع
Ads
الإثنين، 18 ديسمبر 2023 05:34 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ الإسماعيلية يه‍نئ الرئيس عبد الفتاح السيسي لفوزه في الانتخابات الرئاسية

الإثنين، 18 ديسمبر 2023 05:15 م
محافظ الإسماعيلية يه‍نئ الرئيس عبد الفتاح السيسي لفوزه في الانتخابات الرئاسية اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية
الإسماعيلية- صبرى غانم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
بعث اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، بمناسبة إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024.
 
ونصَّت البرقية: "يُسعدني ويشرفني بالإنابة عن القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة أن أتقدم بأسمى عبارات التهنئة لفخامتكم، راجيًا المولى عز وجل أن يكلل مسيرتكم الوطنية المخلصة في الفترة الرئاسية القادمة بمزيد من التوفيق والسداد". 
 
وتابع" بشارة": لقد واجهت العديد من التحديات الجسيمة بكل عزمٍ وإصرار؛ من أجل رفعة وتقدم الشعب المصري، حاملًا لواء العزة والكرامة نحو الجمهورية الجديدة. واليوم تأتي قيادتكم لمسيرة الوطن لتكون دومًا باعثًا للأمل من أجل مستقبل أفضل للبلاد، وليؤكد هذا الشعب العظيم عزمه أن تكون المرحلة القادمة فترة بناء شامخ وحصاد وافر.
 
وأضاف "بشارة": "سيادة الرئيس ستظل إنجازاتكم رمزًا منيرًا في حاضر ومستقبل هذه الأمة، وركيزةً جوهرية لتتبوأ مصر مكانتها المرموقة، حفظكم الله، ودمت قائدًا وراعيًا للسلام والنماء."
 






الهيئه الوطنيه للانتخابات

نتيجه انتخابات الرئاسه

نتيجة الانتخابات المصرية

الانتخابات الرئاسية

اعلان نتيجه الانتخابات الرئاسيه

نتيجة الانتخابات الرئاسية في مصر

نتيجه الانتخابات الرئاسية

اعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية

نتيجه الانتخابات

اعلان نتيجة الانتخابات

نتيجة الانتخابات

الانتخابات الرئاسية 2024

الانتخابات الرئاسية المصرية 2024

الطريق إلى الرئاسة

مصر تنتخب

فوز الرئيس السيسي

الرئيس السيسي رئيسا للجمهورية

السيسي رئيس الجمهورية

إعلان الرئيس

رئيس مصر الجديد

السيسي رئيس مصر




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة