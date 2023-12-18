اليوم السابع
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الإثنين، 18 ديسمبر 2023 08:12 ص
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متى يبدأ التسنين عند الرضع ونصائح للتعامل مع طفلك.. استشارى يجيب

الإثنين، 18 ديسمبر 2023 08:00 ص
متى يبدأ التسنين عند الرضع ونصائح للتعامل مع طفلك.. استشارى يجيب التسنين عند الرضع
كتبت فاطمة خليل

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قالت الدكتورة يارا نبيل مصطفى، استشارى طب الأطفال وحديثى الولادة، بمستشفى الفيوم العام، إن التسنين عند الرضع يبدأ غالبًا من عمر 5 إلى 6 شهور، وغالبًا تظهر الأسنان السفلية قبل العلوية.

وأوضحت في تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن أعراض وعلامات التسنين تشمل:

- زيادة سيلان اللعاب (الريالة الزائدة).

- ارتفاع الحرارة بشكل بسيط من دون أن تتجاوز 38.3

- زيادة عصبية الطفل وكثرة البكاء (سوء المزاج)

- قلة الرضاعة ورفض الطعام.

- ليونة في براز الطفل (ليس إسهال) وزيادة عدد المرات

- وضع اليد في الفم بشكل متكرر والعض في أي شيء

- اضطرابات بسيطة في النوم

- شد الطفل لأذنه

طرق التعامل السليم مع الطفل أثناء التسنين

- إعطاء خافض حرارة ومسكن عند ارتفاع الحرارة الجرعة حسب عمر الطفل

- استخدام المسكن الموضعي للثة مثل الجيل الذي يدهن على اللثة يتم دهن اللثة كل 4 ساعات قبل الرضاعة أو الأكل بربع ساعة.

- تقديم الطعام للطفل في صورة سائلة مثل العصائر والشوربات أو شبة سائلة مثل المهلبية والجيلي والخضار والفاكهة المهروسة ويفضل أن تكون باردة قليلا.







التسنين عند الرضع

التسنين

التسنين عند حديثى الولادة

اعراض التسنين عند الرضع



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