اليوم السابع
Ads
الإثنين، 18 ديسمبر 2023 01:32 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

في اليوم العالمي للغة العربية.. مصر تؤكد تضامنها مع القضية الفلسطينية

الإثنين، 18 ديسمبر 2023 12:47 ص
في اليوم العالمي للغة العربية.. مصر تؤكد تضامنها مع القضية الفلسطينية السفير أحمد أبو زيد
كتب أحمد جمعة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكدت جمهورية مصر العربية تضامنها مع القضية الفلسطينية لتبقى حاضرة، مطالبة بالانتصار لمبادئ وقرارات الأمم المتحدة الداعمة لحقوقنا العربية، جاء ذلك في تدوينة نشرها السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية عبر منصة إكس.

وكتب السفير أحمد أبو زيد على منصة إكس: تخيم أجواء الحرب في غزة على احتفالنا باليوم _العالمي_للغة_العربية، وما تشهده قضية العرب من محاولات لطمسها فى ذكرى اعتماد لغتنا العربية كلغة رسمية بالأمم المتحدة، نؤكد تضامننا مع القضية الفلسطينية لتبقى حاضرة، ونطالب بالانتصار لمبادئ وقرارات الأمم المتحدة الداعمة لحقوقنا العربية.

 

 







وزاره الخارجية

اخبار مصر

القضيه الفلسطينيه

اليوم السابع

دعم فلسطين

اليوم العالمي للغه العربية




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة