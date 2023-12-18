في اليوم العالمي للغة العربية.. مصر تؤكد تضامنها مع القضية الفلسطينية

كتب أحمد جمعة

أكدت جمهورية مصر العربية تضامنها مع القضية الفلسطينية لتبقى حاضرة، مطالبة بالانتصار لمبادئ وقرارات الأمم المتحدة الداعمة لحقوقنا العربية، جاء ذلك في تدوينة نشرها السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية عبر منصة إكس.

وكتب السفير أحمد أبو زيد على منصة إكس: تخيم أجواء الحرب في غزة على احتفالنا باليوم _العالمي_للغة_العربية، وما تشهده قضية العرب من محاولات لطمسها فى ذكرى اعتماد لغتنا العربية كلغة رسمية بالأمم المتحدة، نؤكد تضامننا مع القضية الفلسطينية لتبقى حاضرة، ونطالب بالانتصار لمبادئ وقرارات الأمم المتحدة الداعمة لحقوقنا العربية.