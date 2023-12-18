غرفة الطباعة: فوز الرئيس السيسي بولاية جديدة يعطينا جرعة تفاؤل

كتب - إسلام سعيد

تقدم المهندس نديم إلياس رئيس غرفة الطباعة والتغليف ورئيس المجلس التصديري للطباعة نايبة عن أعضاء مجلس إدارة الغرفة والمجلس، بخالص التهاني بفوز الرئيس عبد الفتاح السيسي بولاية جديدة، مؤكدًا أن مجتمع الأعمال يعقد آمال كبيرة على الرئيس في المرحلة المقبلة وأن فوز فخامة الرئيس يعطينا جرعة تفاؤل

وأشار في تصريحات خاصة إلى أن مجتمع الأعمال يعلق آمال كبيرة على الرئيس من أجل تحقيق نهضة اقتصادية وتصديرية في ظل الأجواء الاقتصادية العالمية التي تشهد ضغوط كبير على الشركات المصدرة.

وأشار إلى أن المجتمع الصناعي المصري يدرك الخطوة الحالية وأن نجاح الرئيس يعني المزيد من الاستقرار للدولة المصرية في ظروف إقليمية وعالمية غاية الصعوبة وعدد كبير من التحديات كانت تتطلب الرئيس عبد الفتاح السيسي.