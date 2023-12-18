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عميد كلية الذكاء الاصطناعى بجامعة القاهرة: بدء امتحانات الترم الأول يناير 2024

الإثنين، 18 ديسمبر 2023 07:00 ص
عميد كلية الذكاء الاصطناعى بجامعة القاهرة: بدء امتحانات الترم الأول يناير 2024 جامعة القاهرة
كتب ـ محمد صبحى

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قال الدكتور رضا عبد الوهاب عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى بجامعة القاهرة ، إن الكلية وضعت الجدول الزمنى لامتحانات نهاية الفصل الدراسى من العام الجامعى الجارى، لتنطلق فى شهر يناير المقبل ، على أن تعقد الاختبارات حضوريا بالكلية داخل القاعات والمدرجات بمقر الكلية.
 
وأضاف الدكتور رضا عبد الوهاب فى تصريحات لـ" اليوم السابع"، أنه سيتم إعلان الجدول الزمنى لمواعيد اختبارات نهاية الفصل الدراسى الأول للطلاب عبر موقع الكلية بمجرد موافقة مجلس الكلية على المقترح الخاصة بجدول الامتحانات، مشيرا إلى أنه تم مراعاة الاجازات الرسمية خلال شهر يناير عند وضع الجدول.
 
وأكد عميد كلية الذكاء الاصطناعى بجامعة القاهرة، جاهزية الكلية لاتمام وتنظيم الامتحانات، إذ تم مراجعة القاعات والمدرجات لجاهزيتها لاستقبال الطلاب خلال ماراثون امتحانات نهاية العام.
 






جامعة القاهرة

امتحانات الفصل الدراسى الاول

اخبار مصر

الذكاء الاصطناعى




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