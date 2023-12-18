ضبط المتهمين بالتنقيب عن الآثار فى الجيزة

كتب محمود عبد الراضي - كريم صبحي

نجحت أجهزة الأمن في ضبط شخصين بالجيزة لقيامهما بالتنقيب عن الآثار داخل العقار محل سكنهما فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة كرداسة بمديرية أمن الجيزة بوجود حفر وتنقيب عن الآثار وحدوث هبوط أرضى بمنزل كائن بدائرة المركز.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المنزل المشار إليه وتبين وجود حفرة بأرضية الشقة بالطابق الأرضى .. كما أمكن ضبط القائمان بأعمال الحفر والتنقيب (مالك المنزل ، نجله) ، وكذا أدوات الحفر والتنقيب.. وبمواجهة المتهمين اعترفا بقيامهما بالحفر والتنقيب عن الآثار بالمنزل سكنهما بمفردهما مستخدمان الأدوات المضبوطة بحوزتهما.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.