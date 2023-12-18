اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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شهيدة وعدة إصابات في قصف للاحتلال استهدف مجمع ناصر الطبي بخان يونس

الإثنين، 18 ديسمبر 2023 12:33 ص
شهيدة وعدة إصابات في قصف للاحتلال استهدف مجمع ناصر الطبي بخان يونس قصف
وكالات

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استشهدت فلسطينية، وأصيب آخرون، مساء الأحد، في قصف للاحتلال الإسرائيلي استهدف مجمع ناصر الطبي في مدينة خان يونس، جنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية باستشهاد مواطنة مصابة كانت تتلقى العلاج في المستشفى، وإصابة آخرين، بينهم نساء وأطفال، جراء استهداف مدفعية الاحتلال مبنى في مجمع ناصر الطبي.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، جوا وبرا وبحرا، منذ 72 يوما، ما أسفر عن استشهاد نحو 19 ألف مواطن، وإصابة أكثر من 52 ألف آخرين، 70% منهم من النساء والأطفال، في حصيلة غير نهائية.

 







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مجمع ناصر الطبي

خان يونس

غزة

اسرائيل




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