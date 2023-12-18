اليوم السابع
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الإثنين، 18 ديسمبر 2023 08:38 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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سفير الأردن بالقاهرة يهنئ الرئيس السيسي بإعادة انتخابه رئيسًا لمصر لفترة جديدة

الإثنين، 18 ديسمبر 2023 08:26 م
سفير الأردن بالقاهرة يهنئ الرئيس السيسي بإعادة انتخابه رئيسًا لمصر لفترة جديدة أمجد العضايلة
أ ش أ

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هنأ السفير الأردني في القاهرة، أمجد العضايلة، الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ بإعادة انتخابه بثقة كبيرة من الشعب المصري رئيسًا لجمهورية مصر العربية.


وقال العضايلة - في تغريدة له اليوم /الاثنين/، على حسابه - : ‏"أهنئ مصر وشعبها الشقيق بإعادة انتخاب الرئيس عبدالفتاح السيسي لولايةٍ رئاسيةٍ جديدةٍ يستمر فيها بقيادةٍ حكيمة ورؤيةٍ استشرافية في مسيرةِ عطاءٍ وإنجاز نحو مستقبلٍ واعدٍ، تبقى فيه مصر بازدهارها المعهود ودورها الريادي في محيطها العربي والإقليمي".


وأضاف: "خالص التهاني للرئيس السيسي ثقة الشعب المصري الشقيق وأطيب التمنيات بالتوفيق ودوام الصحة والعافية".







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