اليوم السابع
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سعر الجنيه الذهب فى مصر الآن يسجل 23040 جنيها بدون مصنعية

الإثنين، 18 ديسمبر 2023 10:01 ص
سعر الجنيه الذهب فى مصر الآن يسجل 23040 جنيها بدون مصنعية الذهب - أرشيفية
كتب إسلام سعيد

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ننشر آخر تحديث في سعر الجنيه الذهب في السوق المصري اليوم الاثنين مستهل تعاملات الأسبوع مسجلاً أكثر من 23 ألف جنيها بدون إضافة مصنعية، بعد أن سجلت أسعار الذهب تغيرات عدة علي مدار الأيام القليلة الماضية ليستقر جرام الذهب عيار 21 وهو العيار المكون للعملات الذهبية عند 2880 جنيها.
 
وبلغ سعر الجنيه الذهب الآن في السوق المصري 23040 جنيها، ويتراوح سعر مصنعية الجنيه الذهب في مصر بين 250 إلي 400 جنيه بحسب الشركة المنتجة وكذلك كون الجنيه الذهب مغلف أو لا .
 
وفي سابق آخر تواصل حركة الذهب في البورصة العالمية تحركاتها نحو ارتفاع جديدة بمستهل هذا الأسبوع عقب تخطي الأوقية حاجز الفين دولار في التداولات الفورية  وسط توقعات بتغيرات أخرى الساعات القليلة الماضية قبل إغلاق السوق 
 
 
 
 






الجنيه الذهب

سعر الجنيه الذهب

أسعار الذهب

سعر الجنيه الذهب اليوم

سعر الذهب

أسعار الجنيه الذهب




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