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رئيس جامعة النيل الأهلية يهنئ الرئيس السيسي بفوزه في الانتخابات الرئاسية

الإثنين، 18 ديسمبر 2023 05:30 م
رئيس جامعة النيل الأهلية يهنئ الرئيس السيسي بفوزه في الانتخابات الرئاسية الرئيس عبد الفتاح السيسي
كتب محمد صبحى

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توجه الدكتور وائل عقل، رئيس جامعة النيل الأهلية، بالتهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية 2024، معلنا عن سعادته بثقة الشعب المصري العظيم في قيادته السياسية وخروجه بالملايين للمشاركة والتصويت وحسن الاختيار.
 
 
وأكد الدكتور وائل عقل على تقدير كافة أعضاء أسرة الجامعة لرؤية القيادة السياسية في دعم منظومة التعليم العالي وخاصة الجامعات البحثية الريادية ويتعهد باستمرار مسيرة الإنجاز في هذا المضمار والذي يؤهل كافة طلاب الجامعة من الشباب للتفوق في سوق العمل المحلي والعالمي.






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التعليم العالى

الانتخابات الرئاسية

السيسى



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