اليوم السابع
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رئيس جامعة الأزهر يهنئ رئيس الجمهورية بفوزه في الانتخابات الرئاسية 2024م

الإثنين، 18 ديسمبر 2023 04:40 م
رئيس جامعة الأزهر يهنئ رئيس الجمهورية بفوزه في الانتخابات الرئاسية 2024م الدكتور سلامة جمعة داود رئيس جامعة الأزهر
كتب لؤى على

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قدم الدكتور سلامة جمعة داود،  رئيس جامعة الأزهر،  التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية؛ بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية لعام 2024م. 
 
وأوضح رئيس جامعة الأزهر أن فوز  الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية يعكس الوعي الكبير للشعب المصري العظيم الذي يبرهن كل يوم على إسهامه في صنع مستقبل أفضل للوطن الحبيب مصر، لافتًا أن هذا الفوز يعد إضافة حقيقية إلى الجمهورية الجديدة، وتأكيدًا على أننا ماضون في الطريق الصحيح نحو البناء والتنمية المستدامة وتحقيق رؤية مصر 2030م. 
 
وتوجه رئيس جامعة الأزهر بالدعاء إلى المولى -عز وجل- بأن يوفق رئيس الجمهورية في فترة رئاسته الجديدة؛ من أجل تحقيق آمال وتطلعات الشعب المصري العظيم من أجل غدٍ أفضل للأجيال القادمة، وأن ينعم على مصرنا الحبيبة بنعمة الأمن والأمان.
 
 
 






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