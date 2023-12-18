رئيس الوطنية للانتخابات: المصريون قالوا كلمتهم والرسالة وصلت.. انفوجراف

كتب إبراهيم قاسم – أمنية الموجى

قال المستشار حازم بدوى رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، فى مؤتمر صحفى عالمى عقدته الهيئة اليوم الاثنين إن الانتخابات الرئاسية 2024، كانت أعلى نسبة مشاركة من الناخبين فى تاريخ الانتخابات والاستفتاءات التى جرت فى مصر.

وأكد المستشار حازم بدوى، خلال إعلانه نتيجة الانتخابات الرئاسية أن الشعب المصرى قال كلمته ووصلت الرسالة، وهى مصر هى غاية المراد، مشيرا إلى أن المصريون اصطفوا أمام لجان الاقتراع داخل مصر وخارجها، صانعين ملحمة فى حب مصر.

وتابع رئيس الهيئة: مبروك لشعب مصر بهذه الانتخابات التى شهدت لأول مرة ظواهر مميزة عكست عبقرية الشعب العظيم وخروج كل طوائف الشغب، فقد كان يصعب فى هذه الانتخابات التمييز فى أن تكون هذه الصفوف للسيدات أم للشباب، أو هى صفوف للعمال أم الطلبة فكانت نسبة التصويت هى الأعلى فى تاريخ مصر، مشيرا إلى أن هذه الانتخابات حازت على إشادات من وسائل الاعلام ومنظمات المجتمع المدنى المحلية والدولية والناخبين من قبلهم.

وأكد على أن هذه الانتخابات شهدت تنوع فى المرشحين وبرامجهم، حيث خاض السباق الانتخابى ثلاثة أحزاب متنوعة ومرشح فضل أن يكون ظهيره الشعب بشكل مستقل، مضيفا أن أقل نسبة انفاق على الدعاية الانتخابية، شهدتها تلك الانتخابات بالإضافة إلى تعاون كافة الجهات مع الهيئة لتخرج بصورة حضارية تليق بقدر ومكانة مصر.

وقال المستشار حازم بدوى أن الفائز فى الانتخابات الرئاسية 2024 هو الوطن والمصريون، موجهًا الشكر لكل قضاة مصر، ورجال الشرطة لتأمين العملية الانتخابية، ولأعضاء مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، لما بذلوه من جهد.

وأضاف أن الجهاز التنفيذى للهيئة الوطنية قام بمراجعة نتائج الفرز فى الداخل والخارج وعرضها بشكل مجمع على مجلس إدارة الهيئة الوطنية التى اعتمدت النتيجة النهائية للانتخابات الرئاسية.

وكشفت المستشار حازم بدوى أن عدد المقيدين فى قاعدة البيانات 67 مليون و32 ألف و438 ناخبا حضر منهم 44 مليون و777 ألف و668 ناخبا فى الداخل والخارج بنسبة مشاركة 66.8%.

وبلغ وعدد الأصوات الصحيحة 44 ألف و288 ألف و361 صوتا بنسبة 98.9% وعدد الأصوات الباطلة 489 ألف و307 صوتا بنسبة 1.1%..

وحصل المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى على 39 مليون و702 ألف و451 صوتا بنسبة 89.6%، وحصل محمد فريد زهران مليون و776 ألف و952 صوتا بنسبة 4% وحصل حازم عمر مليون و986 ألف و352 صوتا بنسبة 4.5% وحصل عبد السند يمامة 8822 ألف و606 صوتا بنسبة 1.9%..

وأكد رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات أن ولاية الرئيس عبد الفتاح السيسى ستبدأ من اليوم التالى لانتهاء ولايته الحالية.



كلمة رئيس الهيئة