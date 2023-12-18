رئيس الكنيسة الأسقفية يهنئ الرئيس السيسى بفوزه فى الانتخابات الرئاسية

كتب ـ محمد الأحمدى

يهنئ الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية ، الرئيس عبد الفتاح السيسي، بفوزهِ في الانتخابات الرئاسية، مؤكداً: إن مصر في ظل قيادتهِ حققت العديد من الإنجازات في شتى مجالات التنمية، بالإضافة إلى الاستقرار الأمني، وتعزيز العلاقات الدولية.

وأعرب رئيس الأساقفة عن ثقته في قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لمصر نحو آفاق جديدة من التقدم والازدهار، مؤكداً أن فوز الرئيس يعكس ثقة الشعب في رؤيتهِ لمستقبل أفضل، وأن الكنيسة على يقين أن القيادة تسعى لتحقيق آمال وتطلعات الشعب المصري.

وأضاف رئيس الأساقفة: أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أقر العديد من التشريعات التي تدعم حقوق الأقباط في مصر، مثل قانون بناء الكنائس، إذ ساهمت هذه التشريعات في تعزيز الحرية الدينية وضمان حقوق الأقباط في ممارسة شعائرهم الدينية.

واختتم رئيس الأساقفة: نصلي أن يوفق الله الرئيس عبد الفتاح السيسي في مسيرتهِ الوطنية، وأن يعطيه الحكمة والمقدرة لحماية مستقبل مصر وأراضيها وشعبها.