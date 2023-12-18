اليوم السابع
Ads
الإثنين، 18 ديسمبر 2023 01:35 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عالمية

رئيس الفلبين يدين إطلاق كوريا الشمالية للصواريخ الباليستية

الإثنين، 18 ديسمبر 2023 12:07 م
رئيس الفلبين يدين إطلاق كوريا الشمالية للصواريخ الباليستية الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس الابن
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أدان الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس الابن اليوم الاثنين، إطلاق كوريا الشمالية للصواريخ الباليستية.
 
ونقلت قناة (إيه بي إس- سي بي إن) الفلبينية عن ماركوس قوله - بحسب بيان صادر عن مكتب الاتصالات الرئاسي - "إننا ننضم إلى اليابان وإلى جانب بقية دول آسيان، في إدانة التهديد المستمر الذي يمثله إطلاق كوريا الشمالية للصواريخ الباليستية".
 
وشدد قائلا "إن مثل هذه التصرفات الخطيرة والاستفزازية التي تقوم بها كوريا الشمالية تهدد وتزعزع استقرار المنطقة والعالم".
 
وكانت اليابان قد أعلنت إطلاق كوريا الشمالية لصاروخ باليستي يصل مداه إلى أكثر من 15 ألف كيلومتر ويمكنه الوصول إلى أي مكان في الولايات المتحدة الأمريكية.






كوريا الشمالية

الفلبين

صاروخ باليستى

فرديناند ماركوس

إطلاق كوريا الشمالية للصواريخ

الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس الابن

الرئيس الفلبيني




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة