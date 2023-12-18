رئيس الفلبين يدين إطلاق كوريا الشمالية للصواريخ الباليستية

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أدان الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس الابن اليوم الاثنين، إطلاق كوريا الشمالية للصواريخ الباليستية.

ونقلت قناة (إيه بي إس- سي بي إن) الفلبينية عن ماركوس قوله - بحسب بيان صادر عن مكتب الاتصالات الرئاسي - "إننا ننضم إلى اليابان وإلى جانب بقية دول آسيان، في إدانة التهديد المستمر الذي يمثله إطلاق كوريا الشمالية للصواريخ الباليستية".

وشدد قائلا "إن مثل هذه التصرفات الخطيرة والاستفزازية التي تقوم بها كوريا الشمالية تهدد وتزعزع استقرار المنطقة والعالم".