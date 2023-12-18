رئيس البورصة المصرية للسلع يهنئ الرئيس السيسى بفوزه فى انتخابات الرئاسة 2024

كتب ـ مدحت وهبة

هنأ الدكتور إبراهيم عشماوى مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية ورئيس البورصة المصرية للسلع، الرئيس عبد الفتاح السيسى، بثقة الشعب المصري وانتخابه لفترة رئاسية جديدة.

وصرح الدكتور إبراهيم عشماوى، أن فوز الرئيس عبد الفتاح السيسى في الانتخابات الرئاسية 2024 جاء لاستكمال مسيرة الإنجازات التي تحققت على مدار السنوات الماضية في عهده بكل المجالات المختلفة بشكل عام وأيضا في منظومة التجارة الداخلية وسلاسل الإمداد، لافتا إلى أن اختيار جموع الشعب المصري جاء انعكاسًا لإنجازات الرئيس السيسي على مدار الفترة الماضية واستكمالا لتحقيق أهداف التنمية المُستدامة وبناء الجمهورية الجديدة.

وأوضح الدكتور إبراهيم عشماوى، أن ما تحقق من إنجازات غير مسبوقة خلال السنوات الماضية لم يكن ليتحقق إلا بقيادة وطنية مخلصة استطاعت النهوض بالبلاد في فترة وجيزة .