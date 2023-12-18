اليوم السابع
Ads
الإثنين، 18 ديسمبر 2023 05:09 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

رئيس البورصة المصرية للسلع يهنئ الرئيس السيسى بفوزه فى انتخابات الرئاسة 2024

الإثنين، 18 ديسمبر 2023 04:20 م
رئيس البورصة المصرية للسلع يهنئ الرئيس السيسى بفوزه فى انتخابات الرئاسة 2024 الدكتور إبراهيم عشماوى
كتب ـ مدحت وهبة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

هنأ الدكتور إبراهيم عشماوى مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية ورئيس البورصة المصرية للسلع، الرئيس عبد الفتاح السيسى، بثقة الشعب المصري وانتخابه لفترة رئاسية جديدة.

وصرح الدكتور إبراهيم عشماوى، أن فوز الرئيس عبد الفتاح السيسى  في الانتخابات الرئاسية 2024 جاء لاستكمال مسيرة الإنجازات التي تحققت على مدار السنوات الماضية في عهده بكل المجالات المختلفة بشكل عام وأيضا في منظومة التجارة الداخلية وسلاسل الإمداد، لافتا إلى أن اختيار جموع الشعب المصري جاء انعكاسًا لإنجازات الرئيس السيسي على مدار الفترة الماضية واستكمالا لتحقيق أهداف التنمية المُستدامة وبناء الجمهورية الجديدة.

وأوضح الدكتور إبراهيم عشماوى، أن ما تحقق من إنجازات غير مسبوقة خلال السنوات الماضية لم يكن ليتحقق إلا بقيادة وطنية مخلصة استطاعت النهوض بالبلاد في فترة وجيزة .







انتخابات الرئاسة

انتخابات الرئاسة 2024

انتخابات الرئاسة النتيجة

نتيجة الانتخابات الرئاسية

اعلان نتيجة انتخابات الرئاسة

نتائج انتخابات الرئاسة

الهيئة الوطنية للانتخابات

الوطنيه للانتخابات الرئاسية

انتخابات الرئاسة المصرية 2024

الانتخابات الرئاسية المصرية

المرشح عبد الفتاح السيسي

حازم عمر

فريد زهران

عبد السند يمامة

المرشحين لانتخابات الرئاسة المصرية 2024

مرشحين الرئاسه 2024

الانتخابات الرئاسية المصرية 2024

مصر تنتخب

نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024

نتيجة انتخابات الرئاسة 2024

نتيجة الانتخابات




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة