رئيس البعثة الدولية: مصر قدمت نموذجا فى إجراء انتخابات رئاسية نزيهة

كتب محمد السيد الشاذلى

وجه كوفى كانكام رئيس ائتلاف نزاهة الدولى لمتابعة الانتخابات الرئاسية المصرية 2024 ورئيس مجموعة المنظمات غير الحكومية الكبرى فى أفريقيا، التحية للشعب المصرى على حماسه وحرصه على المشاركة فى العملية الانتخابية، لضمان تحقيق التنمية المستدامة.

وقال كوفى كانكام فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن مصر حرصت على إجراء الانتخابات الرئاسية بكل شفافية وبذلت جهدها ووفرت المساحة الحرة الكاملة فى الترشح، مضيفا أن مصر كانت حريصة على إجراء انتخابات قوية تلتزم بالدستور.

وأشار كوفى كانكام إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات قدمت كافة التسهيلات لمتابعة الانتخابات الرئاسية التى جرت فى أجواء حرة ونزيهة، مشيدا بالتعاون الذى شهدوه من جانب القضاة الذين حرصوا على التعاون معهم وتيسير عملية متابعتهم للعملية الانتخابية داخل اللجان الفرعية.

ووجه كوفى كانكام رئيس ائتلاف نزاهة الدولى لمتابعة الانتخابات الرئاسية المصرية 2024 الشكر للهيئة الوطنية للانتخابات على مجهودها، مصر حريصة على إجراء الانتخابات الرئاسية بكل شفافية وتبذل جهدها ووفرت المساحة الحرة الكاملة فى الترشح، مضيفا أنه يجب أخذ مصر نموذج وقدوة فى اجراء انتخابات رئاسية نزيهة وحرة.