رئيس الإمارات يقدم العزاء في وفاة أمير الكويت الراحل الشيخ نواف الصباح

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قدم رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان العزاء لأمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح في وفاة الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.

وأعرب رئيس دولة الإمارات - في البرقية التي أرسلها مساء اليوم /الاثنين/ - عن بالغ تعازيه بوفاة أمير الكويت الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، سائلا المولى تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، وأن يلهم أمير الكويت جميل الصبر وحسن العزاء.

وبعث أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ببرقية جوابية، ضمنها خالص شكره وتقديره على ما عبر عنه من تعاطف ومواساة بهذا المصاب الأليم، متمنيا له موفور الصحة والعافية.