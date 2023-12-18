اليوم السابع
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الإثنين، 18 ديسمبر 2023 10:44 م
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دبابة إسرائيلية تطلق قذيفة على جندي من جيش الاحتلال بالخطأ.. فيديو

الإثنين، 18 ديسمبر 2023 10:05 م
دبابة إسرائيلية تطلق قذيفة على جندي من جيش الاحتلال بالخطأ.. فيديو دبابة إسرائيلية
كتب عبد الوهاب الجندى

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أصيب جندي بالخطأ في قوات الاحتلال الإسرائيلي، أثناء إطلاق قذيفة من دبابة، وفق فيديو نشرتها وسائل إعلام إسرائيلية اليوم الإثنين.

وفي وقت سابق، وتحت بند سمح بالنشر، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل ضابطين اثنين في المعارك الدائرة بقطاع غزة المحاصر منذ اليوم السابع من شهر أكتوبر الماضي.

ونشر وسائل إعلام إسرائيلية أسماء الجنود القتلى وهم، النقيب يارين غالي (22 عاما) من رحوفوت، قائد فصيلة في دورية جفعاتي، قتل في معركة جنوب قطاع غزة، والنقيب (احتياط) ناثانيال سيلبيرج، 33 عامًا من ناما، قائد فريق في وحدة يلام، قتل في معركة شمال قطاع غزة.
 
وقد أعلن الجيش الإسرائيلي، الاثنين، إصابة 48 جنديا من قواته العسكرية المتواجدة في قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية.
 
وفي وقت سابق اليوم أفاد الجيش الإسرائيلي، بمقتل جندي خلال المعارك الدائرة شمالي قطاع غزة وإصابة آخر، مما يرفع عدد قتلاه منذ الـ7 من أكتوبر إلى أكثر من 458 قتيلا.

 







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