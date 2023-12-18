حملة مواطن بالخارج تهنئ الشعب المصرى بفوز الرئيس السيسى بفترة رئاسية جديدة

كتب ـ محمود راغب

هنأت حملة مواطن لدعم مصر في الخارج الشعب المصري بفوز الرئيس عبد الفتاح السيسي، في الانتخابات الرئاسية ووجوده على رأس السلطة التنفيذية لولاية جديدة.

وقال نصر مطر منسق حملة مواطن لدعم مصر في الخارج، إننا فخورون بالنتيجة التي حققها الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية التي انتهت أسبوع الماضي.

وأضاف نصر مطر، أن النتيجة الكبيرة التي حققها الرئيس السيسي، إنما تعكس الوعي الذي يتمتع به الشعب المصري والذي أثبت للعالم التفافه حول القيادة السياسية، مؤكدا حرصه على الحفاظ على المكتسبات التي تحققت في عهد الرئيس.

ومن جانبه، قال بهجت العبيدي المتحدث الرسمي باسم حملة مواطن بالخارج، إننا نفخر ونزهو بأننا كنا مساهمين في هذه الملحمة المصرية في حب قائد المسيرة، وقدمنا شيئا في هذا النجاح الهائل للرئيس عبد الفتاح السيسي، فنحن اليوم بهذه النتيجة الرائعة التي تحصّل عليها الرئيس نجني ثمرة جهد شارك فيه المئات من المنتسبين لحملة مواطن على مستوى العالم، وهو ما يثبت الوعي الكبير لأبناء الشعب المصري في الخارج والداخل على حد سواء الذين خرجوا في طوابير طويلة أمام لجان الاقتراع ليؤشروا على المرشح رقم واحد رمز النجمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، هذا الذي يؤكد النضج الذي وصل إليه المواطن المصري الذي لم يرض عن القائد الحكيم المؤهل للنهوض بالمسؤوليات الجسام التي تنتظر من يحكم مصر بديلا.

ومن ناحيته، قال المهندس عبد الوهاب أبو يوسف نائب المنسق العام لحملة مواطن لدعم مصر في الخارج، إننا نهنئ الشعب المصري العظيم على اختياره الرائع الذي يجعل الرئيس عبد الفتاح السيسي على رأس منظومة الحكم في مصر ليستكمل تلك المشروعات القومية العملاقة التي أطلقها وحقق فيها الشيء الكثير، معبرا عن سعادته البالغة وسعادة حملة مواطن: إدارة ومنسقين ومنتسبين بهذا النجاح الكبير.

وفي الختام، قال محمود عشيش منسق عام حملة مواطن لدعم مصر في الدول العربية، إننا سعداء باستمرار الرئيس عبد الفتاح السيسي على كرسي حكم مصر بهذه النتيجة الكبيرة التي جاءت عبر انتخابات يشهد على نزاهتها الجميع: داخل مصر وخارجها، وهو ما يعكس إيمان الشعب المصري العظيم بقائده الحكيم ورئيسه المخلص، مؤكدا سعادة كل المنتسبين لحملة مواطن في كل الدول العربية بهذا النجاح المستحق للرئيس.