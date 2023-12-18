حكومة كولومبيا وجيش التحرير الوطنى يتوصلان لاتفاق لوقف عمليات الاختطاف

وذكرت صحيفة "لوموند" الفرنسية، اليوم الاثنين، أن هذا الاتفاق يؤسس لتمديد جديد لوقف إطلاق النار بين الجانبين والذي يستمر حتى 29 يناير المقبل.

ونقلت الصحيفة الفرنسية عن بيان صدر في ختام الجولة الخامسة لمحادثات السلام بين الجانبين، مساء أمس، أن جيش التحرير الوطني "سيعلق عمليات الاختطاف لأغراض مادية (...) كجزء من تمديد وقف إطلاق النار" في كولومبيا.

واتفق الجانبان في ختام هذه الجولة على عقد جولة سادسة من محادثات السلام في كوبا اعتبارا من 24 يناير المقبل.

وقالت رئيسة وفد الحكومة الكولومبية فيرا جرابي، خلال الجلسة الختامية لهذه الدورة من المحادثات التي بدأت في 4 ديسمبر الجاري، "أعتبر أن هذا إعلان مهم من أجل السلام في كولومبيا".

وفي ما يتعلق بتمديد جديد لوقف إطلاق النار بين الجانبين، قال بابلو بيلتران، رئيس وفد جيش التحرير الوطني في محادثات السلام مع الحكومة الكولومبية: "إن تمديدا حتى فبراير المقبل أمر ممكن".

جدير بالذكر أن هذه الجولة الخامسة من المفاوضات بين حكومة كولومبيا ومليشيات جيش التحرير الوطني هدفت إلى إنهاء ستة عقود من الصراع وسط أخطر أزمة عرفتها عملية المفاوضات بين الجانبين.. ففي 9 نوفمبر الماضي أطلق جيش التحرير الوطني سراح والد لاعب كرة القدم لويس دياز، مهاجم فريق ليفربول، بعد 12 يوما من الأسر. وتسببت عملية الاختطاف هذه في أزمة في عملية الحوار التي بدأت بين الجانبين بعد وقف إطلاق النار في يونيو الماضي.

يُشار إلى أن جيش التحرير الوطني هو مليشيات ثورية بدأت القتال في الحرب الأهلية الكولومبية منذ بدايتها عام 1964 لكنها أقل شهرة وأضعف تنظيما من حركة "فارك" (القوات المسلحة الثورية الكولومبية).