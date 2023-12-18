اليوم السابع
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جيش الاحتلال يعلن مقتل ضابط في دورية جفعاتي وآخر في وحدة يلام بقطاع غزة

الإثنين، 18 ديسمبر 2023 06:54 م
جيش الاحتلال يعلن مقتل ضابط في دورية جفعاتي وآخر في وحدة يلام بقطاع غزة ضحايا الاحتلال
كتب عبد الوهاب الجندى

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تحت بند سمح بالنشر، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل ضابطين اثنين في المعارك الدائرة بقطاع غزة المحاصر منذ اليوم السابع من شهر أكتوبر الماضي.

ونشر وسائل إعلام إسرائيلية أسماء الجنود القتلى وهم، النقيب يارين غالي (22 عاما) من رحوفوت، قائد فصيلة في دورية جفعاتي، قتل في معركة جنوب قطاع غزة، والنقيب (احتياط) ناثانيال سيلبيرج، 33 عامًا من ناما، قائد فريق في وحدة يلام، قتل في معركة شمال قطاع غزة.

وقد أعلن الجيش الإسرائيلي، الاثنين، إصابة 48 جنديا من قواته العسكرية المتواجدة في قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية.
 
وفي وقت سابق اليوم أفاد الجيش الإسرائيلي، بمقتل جندي خلال المعارك الدائرة شمالي قطاع غزة وإصابة آخر، مما يرفع عدد قتلاه منذ الـ7 من أكتوبر إلى أكثر من 458 قتيلا.

 







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