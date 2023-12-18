جمارك مطار الغردقة تضبط محاولتى تهريب كمية من المواد من المخدرة

تمكن رجال الجمارك بمطار الغردقه الدولى برئاسة الدكتور هشام محمود شرارة مدير الإدارة الثانية من ضبط محاولتى تهريب هريب كمية من المواد من المخدرة بالمخالفة لقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من مطار بروكسل اشتبه محمود أشرف مأمور اللجنه الجمركية فى راكب بلجيكى الجنسية أثناء خروجه من بوابة اللجنة الجمركية.

وتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة عبدالله نور الدين تحت إشراف احمد جمال صلاح رئيس قسم الفحص بالاشعة فتم تأكيد الإشتباه.

وتم تشكيل لجنة جمركية لتفتيش حقائبه من أيمن ربيع جبر مأمور التفتيش تحت اشراف هيثم خلف الله ابو زيد فتبين وجود كمية من نبات الماريجوانا المخدر بين طيات ملابسه.

وفى المحاولة الثانية وأثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من مطار اسطنبول اشتبه جمال محمد خلف مأمور اللجنة الجمركية فى راكب فرنسى الجنسية أثناء خروجه من بوابة اللجنة الجمركية.

وتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة عمر محمد ناصر تحت اشراف محمد حداد رئيس قسم الفحص بالاشعة فتم تأكيد الاشتباه.

وتم تشكيل لجنة جمركية لتفتيش حقائبه من أحمد مسعود عدلى مأمور التفتيش تحت اشراف عمر قرشى البارودى رئيس قسم تفتيش الركاب فتبين وجود كمية من مخدر الحشيش وعدد 9 أشرطة ترمادول داخل الحقائب.

وقام بالجرد والتحريز ابو القاسم ممدوح تحت اشراف رامى مروان بحضور مصطفى جنيدى من الأمن الجمركى وعبد المحسن عبده رئيس الأمن الجمركى وأحمد عادل عسكر من مكافحة التهرب الجمركى وعصام عباس مدير إدارة الأمن الجمركى.

قرر عبدالعال نعمان مدير عام الإدارة العامة للجمارك الغردقة اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محاضر الضبط الجمركى رقمى 65، 66 لسنة 2023.

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الاستاذ الشحات غتورى رئيس مصلحه الجمارك بتشديد الرقابه على المنافذالجمركيه والمطارات وإحباط كافه محاولات التهرب الجمركى.