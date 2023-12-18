اليوم السابع
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الإثنين، 18 ديسمبر 2023 04:43 م
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وأجهزة ومستلزمات إطفاء وبضائع متنوعة..

جمارك سفاجا تضبط 3محاولات تهرب جمركى لسلاح نارى وخزنة فارغة وعدد من الطلقات

الإثنين، 18 ديسمبر 2023 04:03 م
جمارك سفاجا تضبط 3محاولات تهرب جمركى لسلاح نارى وخزنة فارغة وعدد من الطلقات المضبوطات
كتب أحمد يعقوب

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تمكن رجال الإدارة العامة لجمارك سفاجا برئاسة سامي أبو طالب مدير عام جمرك سفاجا بالتنسيق مع مباحث الميناء من ضبط 3 محاولات تهرب جمركي لسلاح ناري وخزنة فارغة وعدد من الطلقات النارية وأجهزة ومستلزمات الإطفاء والبضائع المتنوعة بالمخالفة لقانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 وقرار وزير الداخلية رقم 1300 لسنة 2019  وقانون الجمارك رقم 207 لسنه 2020 وتعديلاته وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975. 
 
ففى أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على الركاب والبضائع القادمة من ميناء ضبا السعودى تم ضبط سلاح ناري وخزنة فارغة وعدد من الطلقات النارية وعدد من أجهزة ومستلزمات الإطفاء وكمية من البضائع الأجنبية الصنع والمحظور استيرادها وقام بالضبط شعبان الريس ومصطفي الحسيني مشرفي حركة ومحمد صبري وأحمد حجازي وخالد عبد الرحمن مأموري الحركة تحت اشراف فخري محمد حمدان.
 
قرر سامي أبو طالب مدير عام الادارة العامة لجمارك سفاجا إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير 3 محاضر الضبط الجمركي أرقام 272 , 273 , 274 لسنة 2023 .
 
ويأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى.
 
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سلاح ناري

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المضبوطات

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