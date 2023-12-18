جدول امتحانات الفصل الدراسى الأول لتلاميذ الصف الرابع الابتدائى فى الجيزة

كتبت - مرام محمد

كشفت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، عن جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2023/2024، وذلك بعد اعتماده من قبل اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وأشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة.

وجاء جدول امتحانات طلاب الصف الرابع الابتدائي عام (عربي-لغات) للفصل الدراسي الأول 2023/2024 في محافظة الجيزة على النحو التالي:

-يوم السبت 6 يناير 2024: امتحان مادتي اللغة العربية، والتربية الدينية.

-يوم الثلاثاء 9 يناير 2024: امتحان مادتي العلوم والمهارات المهنية.

-يوم الأربعاء 10 يناير 2024: امتحان مادتي الدراسات الاجتماعية، واللغة الإنجليزية.

-يوم الخميس 11 يناير 2024: امتحان مادتي الرياضيات، وICT.

وأعلن المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي بوزارة التربية والتعليم، مواصفة امتحانات الفصل الدراسي الأول كالتالى:

- أن تكون أسئلة الورقة الامتحانية في حدود المقرر الدراسي المستهدف.

- أن تتوزع الأسئلة على نواتج التعلم للمادة وفق الوزن النسبي لها.

- أن تغطي الأسئلة مستويات الصعوبة المختلفة لتكون قادرة على التمييز بين مستويات التحصيل الدراسي للطلاب.

- أن تتدرج الأسئلة في الورقة الامتحانية من الأسهل إلى الأصعب.

- أن توازن الورقة الامتحانية بين المستويات المعرفية المختلفة.

- أن تكون الأسئلة محددة وواضحة في صياغتها اللغوية.

- أن تستوفي الورقة الامتحانية البيانات الأساسية المرحلة - الصف - المادة - الزمن - الدرجة الفصل الدراسي لغير الثانوية العامة - العام الدراسي).