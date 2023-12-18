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جدول امتحانات الفصل الدراسى الأول لتلاميذ الصف الرابع الابتدائى فى الجيزة

الإثنين، 18 ديسمبر 2023 10:02 ص
جدول امتحانات الفصل الدراسى الأول لتلاميذ الصف الرابع الابتدائى فى الجيزة جدول امتحان الصف الرابع الابتدائى
كتبت - مرام محمد

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كشفت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، عن جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2023/2024، وذلك بعد اعتماده من قبل اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وأشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة.
 
وجاء جدول امتحانات طلاب الصف الرابع الابتدائي عام (عربي-لغات) للفصل الدراسي الأول 2023/2024 في محافظة الجيزة على النحو التالي:
 
-يوم السبت 6 يناير 2024: امتحان مادتي اللغة العربية، والتربية الدينية.
 
-يوم الثلاثاء 9 يناير 2024: امتحان مادتي العلوم والمهارات المهنية.
 
-يوم الأربعاء 10 يناير 2024: امتحان مادتي الدراسات الاجتماعية، واللغة الإنجليزية.
 
-يوم الخميس 11 يناير 2024: امتحان مادتي الرياضيات، وICT.
 
وأعلن المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي بوزارة التربية والتعليم، مواصفة امتحانات الفصل الدراسي الأول كالتالى:
 
- أن تكون أسئلة الورقة الامتحانية في حدود المقرر الدراسي المستهدف.
 
- أن تتوزع الأسئلة على نواتج التعلم للمادة وفق الوزن النسبي لها.
 
- أن تغطي الأسئلة مستويات الصعوبة المختلفة لتكون قادرة على التمييز بين مستويات التحصيل الدراسي للطلاب.
 
- أن تتدرج الأسئلة في الورقة الامتحانية من الأسهل إلى الأصعب.
 
- أن توازن الورقة الامتحانية بين المستويات المعرفية المختلفة.
 
- أن تكون الأسئلة محددة وواضحة في صياغتها اللغوية.
 
- أن تستوفي الورقة الامتحانية البيانات الأساسية المرحلة - الصف - المادة - الزمن - الدرجة الفصل الدراسي لغير الثانوية العامة - العام الدراسي).
 
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جدول امتحانات الفصل الدراسي الاول

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جدول امتحانات رابعة ابتدائي بالجيزة

جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي

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