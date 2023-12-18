جامعة حلوان تحصد 14 ميدالية فى بطولة الجامعات "الشهيد الرفاعى" لألعاب القوى

شاركت جامعة حلوان فى بطولة الجامعات "الشهيد الرفاعي" لألعاب القوى التى أقيمت فى الجامعة الأمريكية، وحصلت على المركز الأول على مستوى الجامعات المصرية برصيد 10 ميداليات ذهبية و3 فضية وبرونزية واحدة.

وجاءت مشاركة الجامعة بدعم ورعاية من الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، والدكتور حسام رفاعى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وفاز الطالب حسام سلامة عبد الحافظ بالمركز الأول فى مسابقتى الوثب الطويل والثلاثى، فيما فاز الطالب يوسف بدوى سيد بالمركز الأول فى سباق 110 متر حواجز.

كما فاز الطالب إبراهيم محيى إبراهيم بالمركز الأول فى سباقى 400 متر و800 متر جرى، والطالب عمرو هانى سليمان المركز الأول فى سباق 200 متر.

وفى المسابقات الأخرى، فاز الطالب أسامة حسين أحمد بالمركز الأول فى سباق 10 آلاف متر، والطالب باسل محمد أحمد بالمركز الأول فى مسابقة اطاحة مطرقة، والطالب أحمد سامح محمد بالمركز الأول فى رمى الرمح.

كما حصل فريق التتابع 4×100 متر المكون من الطلاب يوسف علاء الدين ويوسف وائل كمال وإبراهيم محيى إبراهيم وعمرو هانى سليمان على المركز الأول.

بينما حصل الطالب يوسف حسام الدين عبد الحميد مركز تالت وثب طويل، والطالب مصطفى سيد سيد حصل على المركز الثالث فى مسابقة 110 أمتار حواجز.

أما على مستوى الطالبات، فحصلت الطالبة إيتن أحمد يحيى على المركز الثانى فى مسابقة الوثب العالى، والطالبة جين محمد إبراهيم محمد على المركز الثانى مكرر فى مسابقة الوثب العالى، والطالبة منة الله سيد على المركز الثانى فى مسابقة دفع الجلة.

وجاءت المشاركة المشرفة للجامعة تحت إشراف كل من: هشام رفعت أمين عام الجامعة المساعد، ك محمد السيد جاد مدير الإدارة العامة لرعاية الشباب، ة أيمن عبدالعزيز مدير إدارة النشاط الرياضي.