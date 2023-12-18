توطين صناعات القطارات والمترو تدخل حيز التنفيذ.. اعرف التفاصيل

كتب سيد الخلفاوى

تعمل وزارة النقل على توطين صناعة السكة الحديد، حيث تم التعاون مع مصنع سيماف التابع للهيئة العربية للتصنيع فى مجال الوحدات المتحركة، و تم إنشاء مصنع لإنتاج فلنكات السكك الحديدية مملوكة لشركات وطنية مصرية ويتم التعاون مع شركات عالمية ومحلية متخصصة لتوطين تلك الصناعة.

كما يتم التعاون مع شركة نيرك لتصنيع قطارات المترو وعربات السكك الحديدية - والتعاون مع شركة ألستوم الفرنسية/ لانشاء مصانع أنظمة كهربائية ووحدات متحركة - والتعاون مع شركة تالجو الإسبانية لتصنيع قطارات السكك الحديدية.

وتم التعاون مع شركة هيونداى روتم الكورية الجنوبية لتصنيع قطارات المترو ( بالتعاون مع نيرك ) - والتعاون مع شركة كولواى الأسبانية لتصنيع دواخل القطارات والأتوبيسات - وكذلك تم العاون مع شركة فويست ألبين النمساوية لإنتاج مفاتيح السكك الحديدية - والتعاون مع شركة السويس للصلب لتوطين صناعة قضبان السكك الحديدية -، كما تم التعاون مع الشركة المصرية للصناعات الهندسية والتطوير لتصنيع قطع الغيار الميكانيكية.