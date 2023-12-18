تعليم الجيزة تهنئ الرئيس السيسى.. وتؤكد: معا لاستكمال المسيرة نحو مستقبل أفضل

كتبت – مرام محمد

تقدمت مديرية التربية والتعليم بالجيزة بالتهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة فوزه فى الانتخابات الرئاسية 2024، التي تم الإعلان عن نتيجتها الرسمية اليوم الإثنين.

وقالت مديرية التربية والتعليم بالجيزة في بيان لها: "أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، وسمية الخطيب وكيل المديرية، وجميع قيادات المديرية وجميع العاملين بها يتقدمون بأجمل وأرق التهانى لجموع الشعب المصرى لتولى الرئيس عبد الفتاح السيسى لفترة رئاسية جديدة، وذلك لفوزه فى الانتخابات الرئاسية بنسبة %89.6، لتستكمل مصر مسيرة البناء والتنمية والاستقرار".