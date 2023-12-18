تعرف على قائمة المشروعات الخضراء فى الوطن العربي

كتبت منال العيسوي

تضمن تقرير صادر مؤخرا عن وحدة التنمية المستدامة فى وزارة البيئة ، حصرا بأهم المشروعات الخضراء فى مصر، كما تضمن رصدا لقائمة المشروعات الخضراء فى الوطن العربى منها السعودية والإمارات والبحرين والمغرب..

خلال هذا التقرير. نرصد هذه القائمة .

المملكة العربية السعودية

١- جامعة الملك عبدالله العلوم والتقنية " أحد هذه المشاريع لقد صممت على إدارة تدوير المياه الرمادية لإعادة استخدامها لأغراض دى النباتات وغيرها، تمتلك الجامعة ايضا الواحا كهروضولية بمساحة كبيرة لتجميع طاقة كهربائية

٢ - جاري العمل على إعادة تأهيل مساحات واسعة من الأراضي القاحلة وتشجيرها وحماية الكائنات البرية والبحرية في بيناتها المتنوعة داخل المملكة ، وتكثيف الجهود للحد من البعاثات الكربون الإمارات العربية المتحدة

الإمارات العربية المتحدة

تعد مدينة مصدر من هذه المشاريع، وتتميز بكونها تستمد الطاقة اللازمة لها بالكامل من محطة ضخمة داخلها لتوليد الطاقة الشمسية تستخدم النفايات البولوجية للحصول على أسمدة عضوية ، فيما يتم تحويل بعض هذه النفايات عن طريق الحرق إلى مصدر إضافي للطاقة اما مسجد خليفة التاجر " فيقع في إمارة دبي وبعد صديقا البيئة ، حيث يستخدم الطاقة الشمسية لإضاءة أعمدة الإثارة الخارجية ، كذلك لتسخين مياه الوضوء بدل مسحدات الماء الكهربائية..

تحويل طريق الحرق إلى مصدر إضافي اما مسجد خليفة التاجر " فيقع في إمارة دبي ويعد صديقا البيئة ، حيث يستخدم الطاقة الشمسية لإضاءة أعمدة الإثارة الخارجية ، وكذلك لتسكين مياه الوضوء بدل مسجدات الماء الكهربائية.

البحرين

البحرين اسست الحكومة مركز التجارة العالمي الذي يعد ناطحة سحاب تتضمن كجزء من تصميمها طواحين هواء عملاقة لتوليد الكهرباء باستخدام طاقة الرياح مركز التجارة العالمي في البحرين الذي ياتي في صورة مسلين متصلين بارتفاع ٢٤٠ مترا ، بعد ناطحة السحاب الأولى في العالم التي تتضمن كجزء من تصميمها طواحين هواء عملاقة لتوليد الكهرباء باستخدام طاقة الرياح .

أما المغرب فينت مدينة محمد السادس الخضراء وتندرج المدينة الخضراء محمد السادس في إطار منهجية معايير الشهادة.

وأكد التقرير أن هناك حاجة لدعم البلدان النامية في النواحي التقنية والتكنولوجية ضرورة ترسيخ دور التعليم والتدريب التقني والمهني لصقل مهارات العاملين للتحول نحو مفهمو الاقتصاد الأخضر وتنفيذ المشاريع الخضراء بالوطن العربي .

جدير بالذكر المشروعات الخضراء هي تلك المشاريع المرتبطة بكفاءة الطاقة، والطاقة المتجددة ؛ والمباني الخضراء ، حيث تصنف المشاريع الخضراء أنها تهدف لتقديم منتجات أو خدمات أو بدائل صديقة للبيئة ولذا فهي تساهم في التوجه للاقتصاد الأخضر وتتماشى مع المعايير القياسية العالمية للبصمة الإيكولوجية ، والبصمة الكربونية لمنتجاتها، و مشروعات اقتصادية ، أو نتاجية تتبع مبادئ الإنتاج والإستهلاك المستدام وبالتالي تكون منخفضة الكربون.