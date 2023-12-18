تعرف على أعراض التهاب مفاصل الرقبة وأسباب حدوثها

كتبت فاطمة خليل

أسباب التهاب مفاصل الرقبة التهاب مفاصل الرقبة هو حالة طويلة الأمد تنتج عن "تآكل" العظام والأنسجة الرخوة في الجزء العلوي من العمود الفقري مع تقدمنا في السن، فى السطور التالية نتعرف على أعراض التهاب مفاصل الرقبة وأسباب الإصابة، بحسب موقع southern تُعرف الأجزاء السبعة من العظام الموجودة في الجزء العلوي من العمود الفقري بالفقرات العنقية، وتشكل جزءًا من العمود الفقري يسمى العمود الفقري العنقي، حيث يوجد بين كل فقرة أقراص قوية ذات طبقة خارجية ليفية ونواة داخلية مملوءة بنسيج يشبه الهلام، وتعمل هذه الأقراص على حماية الفقرات، وحماية الأعصاب والأوعية الدموية الموجودة بين الفقرات، وتسمح للعمود الفقري بالحركة.

ومع التقدم في السن، تتقلص هذه الأقراص وتتسطح وتصبح أقل مرونة وهذا يقلل من تأثير الليونة بين الفقرات ويجعل العمود الفقري أقل استقرارًا، واستجابة لتقلص الأقراص، قد تتطور الفقرات إلى نمو عظمي يمكن أن يهيج العضلات والأربطة والأعصاب القريبة، وعندما تحدث هذه العملية في العمود الفقري العنقي، يُشار إليها عادةً باسم داء الفقار العنقي أو التهاب مفاصل الرقبة.

أعراض التهاب مفاصل الرقبة هذا النوع من التهاب المفاصل يمكن أن يجعل الرقبة أكثر عرضة للإصابات مثل توتر الأربطة والعضلات، فعندما يصبح العمود الفقري العنقي غير مستقر، قد يتغير موضع ومحاذاة الأقراص والفقرات وهذا قد يسمح للفقرات بالاحتكاك معًا، ما يزيد من تدهورها. يمكن أن تتراوح أعراض التهاب المفاصل في الرقبة من خفيفة إلى شديدة جدًا. العرض الأكثر شيوعًا هو ألم الرقبة، والذي قد ينتشر عبر قاعدة الرقبة والكتفين.

قد يأتي الألم ويذهب أو قد يكون مستمرًا، وقد تشعر بالتصلب في الرقبة، وقد تسبب الحركات المفاجئة الألم أو تزيده سوءًا، الصداع شائع أيضًا.

ويمكن أن يسبب ضغط جذر الأعصاب بين الفقرات أعراضًا تشمل ألمًا مؤلمًا وحارقًا ووخزًا في الرقبة، والذي ينتشر نحو أحد الكتفين أو كليهما، أسفل الجزء العلوي من الظهر بين لوحي الكتف، أو أسفل الذراعين، وهذا ما يُعرف باسم اعتلال الجذور العنقية.



ويمكن أن يسبب داء الفقار العنقي أيضًا تضييق القناة التي يمر عبرها الحبل الشوكي، إذا كان هذا التضييق يضغط على الحبل الشوكي، فسوف يقلل من تدفق الدم والمواد المغذية إلى الحبل الشوكي مع مرور الوقت، ما يسبب الضرر، ويمكن أن تشمل أعراض هذه العملية (وتسمى اعتلال النخاع العنقي) ما يلي:

ضعف في الساقين أو صعوبة في المشي.

فقدان الإحساس في الذراعين و الساقين.



اضطراب الوظيفة الطبيعية للمثانة أو الأمعاء (عرض غير شائع قد يحدث في المراحل اللاحقة من الحالة)، يميل اعتلال النخاع العنقي إلى التطور ببطء ولا يؤثر إلا على نسبة صغيرة من الأشخاص المصابين بداء الفقار العنقي.