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بوتين يقدم التهنئة للرئيس السيسي لفوزه بالانتخابات الرئاسية

الإثنين، 18 ديسمبر 2023 06:56 م
بوتين يقدم التهنئة للرئيس السيسي لفوزه بالانتخابات الرئاسية فلاديمير بوتين والرئيس السيسي
كتب عبد الوهاب الجندى

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قدم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين التهنئة للرئيس السيسي، بمناسبة إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة.

وجاء على الموقع الرسمي للكرملين: "عزيزي السيد الرئيس، أرجو أن تتقبل تهنئتي القلبية بمناسبة إعادة انتخابك للرئاسة. لقد أصبح فوزك المقنع في الانتخابات دليلا واضحا على الاعتراف الواسع النطاق بخدماتك في حل المشاكل الاجتماعية والاقتصادية ومشاكل السياسة الخارجية الحالية التي تواجهها مصر".
 
وتابع: "من الصعب المبالغة في تقدير مساهمتك الشخصية في بناء وتعزيز الشراكة الاستراتيجية الروسية المصرية، وأود أن أؤكد استعدادنا لمواصلة العمل المشترك البناء بشأن مواصلة تطوير مجموعة كاملة من العلاقات الثنائية، فضلا عن التفاعل في الشؤون الدولية، بما في ذلك في إطار "بريكس".
 
وتمنى بوتين للرئيس السيسى نجاحات جديدة في مثل هذا النشاط المسؤول على رأس الدولة، فضلا عن الصحة الجيدة.

وقد أعلن رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات ، المستشار حازم بدوي فوز الرئيس عبدالفتاح السيسي بفترة رئاسية جديدة حيث حصل على نسبة 89.6% بإجمالي أصوات 39 مليونًا و702 ألف و451 صوتًا من إجمالي الأصوات الصحيحة.

وقال المستشار حازم بدوى رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، فى مؤتمر صحفى عالمى عقدته الهيئة اليوم الإثنين، إن الانتخابات الرئاسية 2024، كانت أعلى نسبة مشاركة من الناخبين في تاريخ الانتخابات والاستفتاءات التي جرت في مصر.

 







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